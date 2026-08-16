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Nhạc sĩ Trần Tiến kêu gọi mọi người vỗ tay cho nam ca sĩ hàng đầu Việt Nam: "Tiếc gì tiếng vỗ tay"

Tùng Ninh
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"Con hát hay lắm!" – nhạc sĩ Trần Tiến nói với Tùng Dương.

Vừa qua, tại chương trình Trò chuyện cùng thời gian, ca sĩ Tùng Dương đã xuất hiện và trình diễn đầy cảm xúc bài Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến.

Trần Tiến hỏi thẳng về Tùng Dương: "Thấy con tôi hát có được không?" - Ảnh 1.

Trần Tiến và Tùng Dương

Nhạc sĩ Trần Tiến tỏ ra vô cùng xúc động khi nghe Tùng Dương hát, liền thốt lên khi nam ca sĩ xuống chào mình: "Con hát hay lắm!".

Ông còn quay xuống hỏi khán giả: "Các bạn thấy con tôi hát có được không? Được không các bạn? Vỗ tay thật to vào! Tiếc gì tiếng vỗ tay!

Các bạn yêu của tôi! Các bạn nhớ nhé, tôi cũng chỉ là một nhạc sĩ bình thường thôi. Mãi đến cuối đời tôi cũng chỉ mong tôi có một trái tim bình thường, yêu mọi người và mơ một giấc mơ mọi người cùng yêu mình.

Cảm ơn các bạn hôm nay đã yêu tôi. Cảm ơn tất cả những ca sĩ hôm nay đã hát bằng trái tim của mình. Tôi thích lắm!".

Về các ca khúc viết về mẹ, về chị mình. Nhạc sĩ Trần Tiến tâm sự: "Tôi là người rất dễ xúc cảm. Không một ai trông dã man như tôi mà có thể viết Mẹ tôi, Chị tôi, Quê nhà… Các ca khúc Mẹ tôi, Chị tôi, Quê nhà là trái tim tôi.

Trần Tiến hỏi thẳng về Tùng Dương: "Thấy con tôi hát có được không?" - Ảnh 2.

Tôi không bao giờ hát nổi những bài này. Tôi là thằng hay khóc nhè, không bao giờ hát nổi những bài hát đau đớn trong tim mình. Cứ nhắc đến chuyện gì chạm tới tim tôi là tôi dễ khóc.

Trong con người tôi có hai nhân cách, là một đứa trẻ buồn và một chàng trai vạm vỡ, mạnh mẽ, luôn vượt qua những đau khổ của mình".

Nhạc sĩ Trần Tiến (sinh năm 1947) là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam, nổi bật với phong cách du ca phóng khoáng và giàu tính nhân văn. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Chị tôi, Mặt trời bé con, Tóc gió thôi bay, Sắc màu, Ngẫu hứng sông Hồng...

Với những đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật năm 2007. Âm nhạc của Trần Tiến mang đậm tinh thần du ca, kết hợp chất liệu dân gian với hơi thở hiện đại, giàu tính tự sự và triết lý về tình yêu, con người cùng cuộc sống. Trải qua nhiều thập kỷ, các sáng tác của ông vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến và thường xuyên được các nghệ sĩ biểu diễn.

Nam NSƯT từ Mỹ về nước, nói về chuyện nhắm mắt xuôi tay
Tags

Tùng Dương

Trần Tiến

sao Việt

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