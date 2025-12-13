Nhạc sĩ Phạm Duy nói vợ Tuấn Ngọc: "Mày không hát thì bố mời Bảo Yến"

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Bảo Yến đã chia sẻ về thời gian đi Mỹ biểu diễn của mình.

Bảo Yến

Cô nói: "Tôi cũng hỏi cha mẹ mình xem ông bà có muốn đi cùng không thì cha tôi từ chối và nói: "Giờ cha già rồi, qua bên đó lạnh lẽo, chẳng quen biết ai. Ba còn đang quen mấy hòa thượng bên chùa để tu tập, không bỏ chùa mà đi được. Con đã tạo dựng sự nghiệp ở Việt Nam rồi thì con cứ ở lại đây thôi, đừng đi đâu cả".

Tôi nghe lời cha mình (nhạc sĩ Thủy Triều) nên ở lại không đi Mỹ nữa. Tôi chỉ sang Mỹ để biểu diễn và đi 5 show trong một năm hai tháng vì 3 tháng mới có 1 show. Lúc đó chỉ có mình tôi đi còn anh Quốc Dũng ở nhà.

Tôi còn bảo anh Quốc Dũng: "Anh cho em ở Mỹ 1 năm để quay 5 show nhé rồi em về". Anh Quốc Dũng dặn luôn: "Ờ, nhưng xong 5 show là về nhé". Anh ấy sợ tôi ở lại thêm.

Tôi cũng được gặp nhạc sĩ Anh Bằng. Chú Anh Bằng bảo tôi: "Bảo Yến ơi lần này hát bài Rất Huế cho chú". Tôi bảo chú Anh Bằng: "Chú cứ yên tâm, con đã nhận lời thì con sẽ hát hết sức để đạt được ý nguyện của chú".

Nhạc sĩ Phạm Duy

Sau khi tôi hát xong, chú Anh Bằng gặp tôi lần nữa để cảm ơn: "Chú phải cảm ơn Bảo Yến đã hát bài Rất Huế hay quá, chú rất thích. Bảo Yến là người Huế nên hát ra chất Huế, chú rất hài lòng, mong lần sau Bảo Yến qua lại thì hát tiếp cho chú".

Vậy mà tôi về nước được vài năm thì chú Anh Bằng mất. Tôi may mắn được dịp ngồi tâm sự, trò chuyện với chú".

Tiếp đó, Bảo Yến hé lộ kỷ niệm với nhạc sĩ Phạm Duy: "Tôi có nhiều kỷ niệm với chú Phạm Duy lắm.

Năm 2005 chú Phạm Duy về Việt Nam thì tới 2006 là tới nhà tôi với anh Duy Cường (con trai Phạm Duy). Anh Duy Cường đại diện nói với tôi rằng: "Bây giờ ba anh làm mấy bài, chỉ để cho Bảo Yến hát thôi. Ngay cả Thái Thảo (vợ Tuấn Ngọc) cũng không dám hát em ạ. Nhạc của ba anh thì hơi phóng khoáng, trần tục một chút".

Tôi đồng ý luôn, nhận lời ngay để hát 5 bài, không ngần ngại gì. Tôi cũng bạo. Chú Phạm Duy cất riêng trong kho chứ không đưa ra ngoài cho ca sĩ khác. Chú đưa cho tôi thôi. Phải công nhận chú Phạm Duy viết lời rất hay, tục mà thanh, nồng nàn.

Tính tôi thì cũng cởi mở nên tôi hát hết, không ngại. Thái Thảo thì ngại, bảo rằng: "Thôi, bố đặt lời thế này con không dám hát đâu". Chú Phạm Duy bảo: Mày không hát thì bố mời Bảo Yến".