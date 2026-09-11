Nhạc sĩ Hoài An phổ nhạc bài thơ “Những Ngày Sài Gòn” của Lâm Xuân Thi, làm MV hiện đại

“Tôi mong khán giả vẫn cảm nhận được một bản giao hưởng thị giác về sự chuyển động và tĩnh lặng của Sài Gòn”, nhạc sĩ Hoài An chia sẻ.

“Những Ngày Sài Gòn” là ca khúc được nhạc sĩ Hoài An phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Bài thơ tôn vinh tình cảm giữa người với người, tình yêu, tình bạn và sự rộng lượng đặc trưng của đất và người nơi đây:

“Có những ngày Sài Gòn

Tình như biển bao dung

Ai cũng là bè bạn

Ai cũng thành người thân…”.

Cảm nhận được chất nhạc và tinh thần ấy, nhạc sĩ Hoài An đã phổ nhạc cho bài thơ, giữ nguyên cấu trúc cũng như lời thơ gốc. Từ nền tảng đó, tác phẩm được làm mới qua hòa âm, phối khí, giọng hát và ngôn ngữ hình ảnh, hướng tới đối tượng khán giả trẻ nhưng vẫn giữ tinh thần bao dung, dịu dàng vốn có của thành phố.

Nhà thơ Lâm Xuân Thi.

Nhà thơ Lâm Xuân Thi bộc bạch: "Tôi viết ‘Những Ngày Sài Gòn’ từ tâm hồn mình đã lâu. Sài Gòn trong tôi có nhiều cảm xúc dễ thương. Tôi thấy mình may mắn khi tác phẩm được một người thực sự ‘hiểu’ thơ chuyển tải thành âm nhạc".

Anh đánh giá phần giai điệu có sự tinh tế và phù hợp với cảm xúc của bài thơ. Nhà thơ cũng nhìn nhận việc tác phẩm được chuyển thể sang các hình thức khác nhau không nhất thiết phải tạo ra một cách cảm nhận duy nhất. “Đôi khi cảm xúc khác nhau sẽ bù đắp cho nhau thêm những điều ẩn chứa trong lòng mỗi người”, ông nói.

Trước đó, vào năm 2025, “Những ngày Sài Gòn” từng được lựa chọn vào tuyển tập “Thơ Phổ Nhạc” do Hội Nhà văn TP.HCM thực hiện. Trong đêm nhạc giới thiệu tuyển tập, ca khúc được trình diễn bởi Đoàn Đại Hoà, Hà Vân, Trịnh Kim Liên, Quách Phú Thành cùng vũ đoàn Mây Trắng.

Nối tiếp hành trình này, năm 2026, ê-kíp sản xuất quyết định làm mới tác phẩm bằng một MV hoàn chỉnh với hai giọng hát Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế, phần bè của nhóm Ngày Mới.

Đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cho biết việc ca khúc từng có hành trình thành công trước đó đặt ra thách thức lớn cho ê-kíp: “Điều này bắt buộc chúng tôi phải tìm cách làm khác đi từ phần hòa âm - phối khí đến ca sĩ thể hiện và cả phần hình ảnh.

Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi vẫn là làm mới cách thể hiện nhưng giữ nguyên tinh thần bài thơ. Đây là mối quan hệ ‘thơ nhạc song hành’ – nhạc sĩ Hoài An đã khai thác chất nhạc trong thơ Lâm Xuân Thi, đồng thời giữ nguyên cấu trúc cũng như lời thơ gốc để đảm bảo trọn vẹn cảm xúc truyền tải".

Trong phiên bản mới, nhạc sĩ Hoài An cùng producer Duy Lương tái cấu trúc bài hát thành hai phần với hai nhịp điệu (tiết tấu) khác nhau, tạo nên sự chuyển biến cảm xúc sống động. Phần thu ca khúc được hoàn thiện tại Blue Studio, với khâu Mix & Master do Duy Lương đảm nhiệm.

Hai giọng ca trẻ Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế thể hiện ca khúc trong MV.

Ca khúc được thể hiện qua hình thức song ca bởi hai giọng ca trẻ Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế, kết hợp cùng phần bè của nhóm Ngày Mới, mang lại màu sắc tươi mới, hiện đại.

Không dừng lại ở việc làm mới phần nghe, MV “Những Ngày Sài Gòn” do ê-kíp Alpha 8 thực hiện dưới sự đạo diễn của Lương Phan Hoàng mang đến góc nhìn điện ảnh về thành phố.

“Sài Gòn trong MV không đứng yên làm phông nền trang trí mà được xây dựng như một “nhân vật” thực thụ – một thực thể sống có nhịp đập, tính cách và cảm xúc riêng, chuyển động song song với tâm trạng của các nhân vật qua sự thay đổi về ánh sáng, không gian và nhịp dựng”, ê-kíp sản xuất cho biết.

Từ góc nhìn này, hình ảnh thành phố được đặt song song với diễn biến tâm lý của nhân vật. Những thay đổi về nhịp sống, ánh sáng và không gian được sử dụng để thể hiện các trạng thái khác nhau, từ những khoảnh khắc riêng tư đến nhịp sống sôi động của thành phố.

Nhạc sĩ Hoài An cho biết phần hình ảnh được xây dựng để âm nhạc và cảnh quay có thể bổ trợ cho nhau. “Tôi mong khán giả vẫn cảm nhận được một bản giao hưởng thị giác về sự chuyển động và tĩnh lặng của Sài Gòn”, Hoài An chia sẻ.

Nhìn lại hành trình từ một bài thơ bước lên bản ký âm, vang lên trên sân khấu và nay trở thành một MV âm nhạc hiện đại, nhà thơ Lâm Xuân Thi chia sẻ: “Đây là một quá trình mở rộng cách tiếp cận tác phẩm. Mỗi nghệ sĩ có thể nhìn tác phẩm từ một góc độ khác nhau và sự khác biệt trong cảm nhận ấy sẽ bù đắp, làm phong phú thêm những điều ẩn chứa trong lòng mỗi người”.

Với phiên bản MV 2026, ê-kíp mong muốn đưa “Những Ngày Sài Gòn” đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời tiếp tục thử nghiệm cách kết hợp thơ, âm nhạc và hình ảnh trong việc giới thiệu các tác phẩm phổ thơ.

Nhạc sĩ Hoài An (phải) và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc

Nhạc sĩ Hoài An (tên đầy đủ Võ Đại Hoài An), sinh năm 1977. Anh được khán giả cả nước biết đến qua loạt bài hit như Tình thơ, Tình khúc vàng, Đã không yêu thì thôi, Khung trời ngày xưa...

Đến nay, anh đã sở hữu “gia tài” hơn 800 ca khúc trải dài ở nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình, nhạc trẻ đến nhạc sử ca, với phong cách sáng tác giàu chiêm nghiệm về tình yêu và đời sống. Bên cạnh vai trò sáng tác, anh còn đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao.

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm TP.HCM, Võ Hoài Phúc bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc. Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng...