Bộ đôi nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao"

Mới đây, hai anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc chính thức trình làng MV "Yêu một chút cũng đâu có sao".

Tác phẩm khởi nguồn từ những vần thơ giàu chất tự sự của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca từ mang vẻ đẹp cổ điển, tinh tế với những hình ảnh như "mắt biếc", "môi đỏ", "miền cổ tích" đã khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ nơi nhạc sĩ Hoài An, thôi thúc anh phổ nhạc để tạo nên một bản tình ca rộn ràng, sôi động.

Bộ đôi nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc

Chia sẻ về dự án, nhạc sĩ Hoài An cho biết: "Khi đọc thơ của anh Lâm Xuân Thi, tôi cảm nhận được một tình yêu rất văn minh và bao dung. Tôi mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên nhất". Dự án hướng đến những giá trị nghệ thuật bền vững, thay vì chạy theo xu hướng giải trí ngắn hạn.

MV gây chú ý khi có sự góp mặt của bốn nghệ sĩ quốc tế hiện đang hoạt động tại TP.HCM gồm Keith Beber (Percussion), Juan Anthony Reyes (Trumpet), Pierre Renaud (Saxophone) và Misha Krasnopolsky (Trombone). Sự kết hợp này mang đến màu sắc Jazz/Pop hiện đại, tạo chiều sâu và chuẩn mực quốc tế cho bản phối.

Bên cạnh đó, ê-kíp lựa chọn hình thức thu và trình diễn âm nhạc theo tinh thần "live" đúng nghĩa, với dàn nhạc gồm các nghệ sĩ: Minh Nhiên (Keyboard), Minh Hiển (Bass), Bảo Hiếu (Drum), Hoài An (Guitar) và Duy Lương (Piano/Arranger), góp phần giữ trọn cảm xúc nguyên bản cho tác phẩm.

Hình ảnh các nghệ sĩ trong MV.

MV được thực hiện dưới bàn tay của đạo diễn Lương Phan Hoàng với lối kể chuyện tiết chế, không lạm dụng kỹ xảo. Thay vào đó, hình ảnh tập trung tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, cảm xúc thăng hoa của nghệ sĩ và tinh thần "thanh tao" xuyên suốt, đưa khán giả bước vào không gian giao thoa giữa âm nhạc và thi ca – một "miền cổ tích" nhẹ nhàng nhưng giàu rung cảm.

Sản phẩm còn gây ấn tượng với sự kết hợp của ba giọng ca nữ giàu cá tính: Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc vocal khác biệt được hòa quyện tinh tế, tạo nên tổng thể dày dặn, bay bổng dưới sự điều phối của Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc.

Nói về tâm huyết dự án, Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc nhấn mạnh: "'Yêu một chút cũng đâu có sao' là kết tinh nỗ lực của cả tập thể. Chúng tôi không chạy theo trào lưu 'mì ăn liền' mà tập trung vào giá trị nghe – nhìn nguyên bản. Việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách chúng tôi nâng tầm trải nghiệm và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc".

Thông điệp của tác phẩm là lời thủ thỉ đầy nhân văn: tình yêu không cần ồn ào hay chiếm hữu; đôi khi chỉ cần một chút rung động, một khoảnh khắc tựa vai hay ánh nhìn sẻ chia cũng đủ sưởi ấm tâm hồn con người.

Chia sẻ về sự ra đời của bài thơ, nhà thơ Lâm Xuân Thi cho biết tác phẩm được lấy cảm hứng từ tập truyện cùng tên của tác giả Phương Huyền. "Bài thơ được phổ nhạc là một niềm vui khó diễn tả. Xin cảm ơn các nhạc sĩ đã phổ thơ của mình", anh bày tỏ.

Nhạc sĩ Hoài An (tên đầy đủ Võ Đại Hoài An), sinh năm 1977. Anh được khán giả cả nước biết đến qua loạt bài hit như Tình thơ, Tình khúc vàng, Đã không yêu thì thôi, Khung trời ngày xưa...

Đến nay, anh đã sở hữu "gia tài" hơn 800 ca khúc trải dài ở nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình, nhạc trẻ đến nhạc sử ca, với phong cách sáng tác giàu chiêm nghiệm về tình yêu và đời sống.

Bên cạnh vai trò sáng tác, anh còn đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao.

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Chính người anh tài năng là nguồn cảm hứng đầu tiên đưa anh đến với con đường âm nhạc. Từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm TP.HCM, Võ Hoài Phúc bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc một cách nghiêpm túc.

YÊU MỘT CHÚT CŨNG ĐÂU CÓ SAO (Thơ: Lâm Xuân Thi;Nhạc: Hoài An) Phượng Vũ, Xuân Nghi, PhùVạn NamHương

Sau khi tốt nghiệp khóa sáng tác nâng cao của Hội Âm nhạc TP.HCM, anh mất gần 6 năm để khẳng định tên tuổi vào đầu những năm 2000. Đến nay, Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng, đồng thời không ngừng làm mới mình qua những thử nghiệm âm nhạc giàu cảm xúc.

Đến nay, cả hai nhạc sĩ đều đã khẳng định tên tuổi và có vị trí vững chắc trong đời sống âm nhạc. Ngoài đời, hai nhạc sĩ có mối quan hệ gắn bó, tin cậy, sẵn sàng chia sẻ với nhau từ công việc đến cuộc sống.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, hai anh em còn là "cặp bài trùng" hiếm có trên con đường sáng tác và sản xuất âm nhạc. Họ âm thầm hỗ trợ, bổ sung cho nhau: Hoài An mang đến chiều sâu trải nghiệm và tư duy giai điệu tinh tế, trong khi Võ Hoài Phúc nổi bật với những ý tưởng mới mẻ, khả năng tổ chức sản xuất cùng tinh thần dám thử nghiệm.

Mỗi dự án chung là một cuộc đối thoại sáng tạo bền bỉ, góp phần tạo nên những sản phẩm chỉn chu, giàu cảm xúc và khắc họa hình ảnh một cặp anh em tài năng, hiếm hoi của làng nhạc Việt.