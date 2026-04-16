Nhạc sĩ Dương Cầm bất ngờ khi đoạt giải Cống hiến, hé lộ bước ngoặt sự nghiệp

Tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 diễn ra tối 15/4 tại Hà Nội, nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm được vinh danh ở hạng mục "Ấn tượng Cống hiến". Trước đó, anh từng giành cú đúp "Nhạc sĩ của năm" và "Nhà sản xuất của năm" tại Cống hiến 2018.

Nhạc sĩ Dương Cầm nhận giải.

Việc tiếp tục được xướng tên ở cột mốc 20 năm của giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho một dự án cụ thể mà còn cho hành trình theo đuổi nhạc kịch "made in Vietnam" – lĩnh vực còn khá mới tại thị trường trong nước của Dương Cầm.

Chia sẻ khi nhận giải, Dương Cầm cho biết: "Những ngày vừa rồi, tôi tập trung làm sân khấu cho chương trình tối nay (Dương Cầm đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho giải Cống hiến lần thứ 20) và thật sự bất ngờ, không chuẩn bị cho mình một lời phát biểu nào. Nhưng chính vì vậy, những cảm xúc này rất chân thật.

8 năm trước, tôi cũng đã đứng trên sân khấu của Cống hiến, rất vinh dự khi nhận được hai chiếc cúp Nhạc sĩ của năm và Nhà sản xuất của năm. Sau 8 năm, một con đường đã mở ra, tôi lui lại phía sau nhiều hơn, chọn một hướng đi khác – đó chính là nhạc kịch.

Nhạc kịch là một loại hình còn mới ở Việt Nam, vẫn khá xa lạ. Nhưng tôi tin đây là lĩnh vực sẽ còn phát triển trong tương lai. Hy vọng thời gian tới, nhạc kịch Việt Nam sẽ có thêm nhiều tác phẩm để khán giả thưởng thức, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật. Xin cảm ơn Cống hiến đã ghi nhận".

Dương Cầm đang tiên phong ở lĩnh vực nhạc kịch.

"Người kể chuyện văn hóa" bằng âm nhạc

Sinh năm 1986 tại Đắk Lắk, Dương Cầm (tên thật Đỗ Ngọc Cầm) là gương mặt quen thuộc với giới chuyên môn. Anh hoạt động đa vai trò, từ sáng tác, sản xuất đến xây dựng tổng thể các dự án âm nhạc.

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của anh đến khi chuyển hướng sang nhạc kịch. Thay vì lựa chọn cách làm phổ biến là Việt hóa các tác phẩm nước ngoài, Dương Cầm theo đuổi hướng đi khó hơn: xây dựng nhạc kịch thuần Việt, từ nội dung đến hình thức thể hiện.

Trong các dự án của mình, âm nhạc không chỉ dừng ở yếu tố giải trí mà trở thành công cụ kể chuyện, gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống. Cách tiếp cận này giúp các tác phẩm mang màu sắc riêng đồng thời mở ra hướng đi mới cho sân khấu nhạc kịch trong nước.

Dấu ấn rõ nét nhất là Giấc mơ Chí Phèo – vở nhạc kịch được xem là bước ngoặt trong hành trình của anh. Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Nam Cao, vở diễn không chỉ chuyển thể mà được xây dựng lại bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Âm nhạc, dàn dựng và biểu diễn được kết hợp để tạo nên một tổng thể mới, vừa quen thuộc vừa khác biệt.

Trước đó, Dương Cầm đã có quá trình thử nghiệm qua các dự án như Trở về (2015), Hà Nội Ngày, tháng, năm (2018) hay Tôi đọc báo sáng nay (2021). Những thử nghiệm này được xem là bước chuẩn bị để anh hoàn thiện mô hình nhạc kịch với Giấc mơ Chí Phèo.

Tác phẩm không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn mà còn đạt hiệu ứng khán giả, với nhiều suất diễn kín chỗ, đặc biệt tại Nhà hát Hồ Gươm – cho thấy nhạc kịch Việt đang dần tiếp cận công chúng.



