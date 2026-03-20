Nhạc sĩ đình đám Việt Nam: "Tôi còn sống nhưng bị nhầm là đã mất"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây khiến khán giả bật cười khi chia sẻ đầy hài hước về chính mình. Với lối viết dí dỏm, gần gũi, anh không chỉ mang đến tiếng cười mà còn cho thấy góc nhìn lạc quan trước những tình huống "dở khóc dở cười" của mình trong cuộc sống.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung hài hước viết: “...nếu các bạn có 1 ngày tồi tệ, hãy nghĩ đến tôi:

- Còn sống nhưng bị nhầm là "đã mất".

- Còn trẻ nhưng lại bị gọi là "cụ".

- Lâu lâu có mấy người thân thân nhắn tin hỏi "Ủa anh viết bài X đó hả? E nghe hoài mà không biết!".

- Viết 300 bài hát thiếu nhi cho con gái, nhưng con gái lại hát bài người khác trong Lễ tốt nghiệp.

- Ít khi mua hàng online nhưng hễ mua là bị dính đồ lởm.

- Chụp hình không ăn ảnh.

- Thường xuyên bị fan chụp hình dìm hàng và bị đồng nghiệp chọc ghẹo (hiếm khi nào mình chủ động chọc phá đồng nghiệp).

- Đã không biết hát mà cứ bị dí hát rồi bị chọc quê.

- Là đối tượng trêu đùa của cộng đồng mạng.

- Hay bị mấy chú công an bắt chụp hình đứng giữa.

- Chụp hình với cô gái nào là người đó có người yêu hoặc có chồng.

- Đi học bị bạn học nói bằng tuổi với mẹ của bạn (cụ thể là ba bạn)”.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách chia sẻ duyên dáng của nam nhạc sĩ, đồng thời dành sự đồng cảm với những "sự cố" đời thường mà anh gặp phải.

Thực tế, Nguyễn Văn Chung không phải là cái tên xa lạ với khán giả Việt. Anh là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa, Viết tiếp câu chuyện hòa bình… Những sáng tác của anh ghi dấu bởi giai điệu dễ nghe, ca từ giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống.

Không chỉ viết nhạc cho người lớn, anh còn được biết đến như “ông hoàng nhạc thiếu nhi” khi sáng tác hàng trăm ca khúc dành cho trẻ em. Phần lớn những bài hát này được anh viết cho chính con gái mình, với mong muốn lưu giữ ký ức tuổi thơ và truyền tải thông điệp tích cực.

Dù đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, cuộc sống đời thường của Nguyễn Văn Chung lại khá giản dị. Anh thường xuyên tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội, chia sẻ những câu chuyện đời thường bằng giọng điệu hài hước, nhẹ nhàng.