Đàm Vĩnh Hưng kể về 1 nam ca sĩ đình đám: "Người ấy đã chủ động đến bên tôi và đưa tay vuốt má"

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc về một người đồng nghiệp thân thiết trong showbiz. Nhân vật được anh nhắc đến là ca sĩ Bằng Kiều.

Trên trang cá nhân, Mr Đàm viết: "Một tình bạn đã từng bị 'trầy đĩa, không đọc được' một thời gian khá lâu cũng vì 'hiểu lầm thôi'.

Bằng Kiều đưa vợ và con trai đến thăm quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng

Để rồi có 1 ngày đi cùng 1 chuyến xe đưa khách hạng C ra máy bay, người ấy đã chủ động đến bên tôi và đưa tay vuốt má, nựng tôi một cái... Thế là bao nhiêu nỗi buồn như bị hô biến tan vào hư không, lúc đó trong lòng vui lắm nhưng vẫn cố kìm nén để không nhảy tưng tưng lên vì vui!

Sáng nay người ấy đưa cả nhà ghé tiệm cà phê cà pháo check in và quyết tâm thử cho được món cà phê kem dẻo, cuối cùng là bị suy nha nha! Người ấy luôn miệng khen 'quán xinh thế'! Làm tôi càng thêm sướng!

Cảm ơn bạn - thực ra là 'đàn anh' ý chứ, mặc dù đàn anh nhỏ hơn đàn em 2 tuổi. Mr Nguyễn Bằng Kiều yêu quý!".

Sau khi hóa giải hiểu lầm, hai ca sĩ hiện có mối quan hệ rất thân thiết

Chia sẻ chân thành này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách hai nghệ sĩ hóa giải hiểu lầm bằng một cử chỉ giản dị nhưng đầy tình cảm. Trong môi trường showbiz vốn nhiều áp lực và cạnh tranh, câu chuyện của họ được xem là minh chứng cho sự trân trọng tình bạn và sự chuyên nghiệp.

Đàm Vĩnh Hưng và Bằng Kiều đều là những tên tuổi nổi bật của làng nhạc Việt, từng có nhiều lần hợp tác trên sân khấu. Tuy nhiên, cả hai từng "không nhìn mặt nhau" trong suốt 10 năm do hiểu lầm.

Sau khi hiểu lầm được hóa giải, cả hai càng trở nên thân thiết. Theo Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng cách hành xử lúc nào cũng như một người anh, vì thế Đàm Vĩnh Hưng rất yêu quý giọng ca "Nơi tình yêu bắt đầu".