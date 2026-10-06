Nhạc phim Tây du ký 1986 bị tự ý cải biên, tác giả 84 tuổi bất bình

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh lên tiếng phản đối việc ca khúc "Năm trăm năm bể dâu" trong Tây du ký bị tự ý sửa giai điệu, lời ca và xóa tên tác giả.

Vừa qua, nhạc sĩ Hứa Kính Thanh, tác giả phần âm nhạc của bộ phim truyền hình kinh điển Tây du ký phiên bản năm 1986, đăng tải video lên tiếng bảo vệ quyền tác giả đối với ca khúc Năm trăm năm bãi bể nương dâu sau khi tác phẩm bị một blogger Trung Quốc tự ý cải biên và phát tán trên mạng.

Ca khúc Năm trăm năm bãi bể nương dâu được sử dụng trong tập 4 Bị giam dưới Ngũ Hành sơn của bộ phim Tây du ký phiên bản năm 1986. Tác phẩm do nhạc sĩ Hứa Kính Thanh sáng tác nhạc, cố nhạc sĩ Diêm Túc viết lời. Theo phản ánh của nhạc sĩ, blogger có tên Tinh Hỏa Xã đã thay đổi giai điệu gốc, lồng ghép thêm các giai điệu khác, viết lại lời ca và đăng tải phiên bản mới mà không có sự cho phép của các tác giả. Đáng chú ý, tên của nhạc sĩ Hứa Kính Thanh và cố nhạc sĩ, nhà thơ Diêm Túc, tác giả phần lời của ca khúc, không được ghi nhận đầy đủ. Một số bản phát hành thậm chí còn xuất hiện tên tác giả khác.

Trong clip, nhạc sĩ 84 tuổi khẳng định những tác phẩm kinh điển không thể bị tùy tiện sửa đổi. Ông chính thức lên tiếng nhằm bảo vệ quyền lợi của những người sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh giá trị của tác phẩm gốc.

Hứa Kính Thanh sinh ngày 15/11/1942 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông là nhạc sĩ sáng tác nhạc phim nổi tiếng, từng đảm nhiệm vai trò tổng phụ trách âm nhạc của Tây du ký bản năm 1986 như Vân cung tấn âm, Nữ nhi tình và Dám hỏi đường ở nơi đâu...Âm nhạc của phim Tây du ký không chỉ góp phần tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim mà còn trở thành một phần ký ức văn hóa của nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc và khu vực châu Á.

Ca khúc minh họa cho tâm trạng của Tôn Ngộ Không khi bị giam ở núi 500 năm. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau đó, blogger Tinh Hỏa Xã đăng tải tuyên bố xin lỗi công khai, thừa nhận đã có hành vi cải biên tác phẩm khi chưa có đầy đủ giấy phép hợp pháp. Người này bày tỏ sự hối lỗi, gửi lời xin lỗi chân thành tới nhạc sĩ Hứa Kính Thanh và cố tác giả Diêm Túc, đồng thời thừa nhận việc xâm phạm bản quyền là sai trái. “Bản quyền là thiêng liêng, không thể bị xâm phạm”, blogger này nhấn mạnh trong tuyên bố xin lỗi. Người đăng tải cũng cho biết đã chuyển toàn bộ video liên quan sang chế độ riêng tư, dừng phát tán nội dung và kêu gọi người dùng mạng không tiếp tục chia sẻ lại các phiên bản vi phạm.

Sự việc một lần nữa đặt ra vấn đề về ranh giới giữa sáng tạo, cải biên và tôn trọng quyền tác giả trong môi trường số. Khi các nền tảng trực tuyến giúp nội dung âm nhạc được lan truyền nhanh chóng, việc sử dụng, chỉnh sửa và phát hành tác phẩm cần đi cùng trách nhiệm pháp lý cũng như sự tôn trọng đối với công sức của người sáng tạo.