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Nhà văn hóa thôn biến thành phòng gym ở Ninh Bình: Chủ tịch xã nói gì?

Lam Giang (Tổng hợp)
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Người dân sống xung quanh cho biết, phòng tập này đã hoạt động được một thời gian dài.

Mới đây, dư luận xôn xao thông tin nhà văn hóa thôn ở Ninh Bình biến thành phòng tập gym. Báo Tiền Phong thông tin, theo phản ánh của người dân, Nhà văn hóa thôn Giáo Lạc, xã Quỹ Nhất (Nhà văn hóa xóm 3, xã Nghĩa Tân cũ) vốn là nơi để phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân nhưng nhiều năm nay, một phần diện tích của nhà văn hóa lại được bố trí thành địa điểm kinh doanh phòng gym.

Phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận, phòng tập được xây dựng kiên cố, nằm sát với phần không gian còn lại của nhà văn hóa và có cửa ra vào riêng. Bên trong phòng tập có nhiều thiết bị phục vụ tập luyện được bố trí sẵn.

Nhà văn hóa thôn biến thành phòng gym ở Ninh Bình: Chủ tịch xã nói gì? - Ảnh 1.

Một phần diện tích nhà văn hóa thôn Giáo Lạc biến thành phòng tập gym. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo nhiều người dân sống xung quanh, phòng tập này đã hoạt động được một thời gian dài. Đáng chú ý, cuối tháng 8 vừa qua, tại phòng tập xảy ra vụ việc nam thiếu niên 16 tuổi bị một người đàn ông tập cùng hành hung, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Quỹ Nhất cho biết đã nắm được sự việc, phòng tập này đã có từ trước thời điểm sáp nhập xã đợt tháng 9/2024.

Nhà văn hóa thôn biến thành phòng gym ở Ninh Bình: Chủ tịch xã nói gì? - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND xã Quỹ Nhất cho biết việc di dời phòng gym sẽ hoàn tất trong đầu tháng 10. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo ông Đức, xã không cho thuê nhà văn hóa để làm phòng tập. Tại các hội nghị giao ban, UBND xã đã yêu cầu các thôn quản lý, sử dụng nhà văn hóa đúng mục đích, phục vụ các hoạt động cộng đồng. Đồng thời, UBND xã cũng đã chỉ đạo dừng hoạt động của phòng tập này và yêu cầu di dời. Bộ phận chuyên môn được giao theo dõi, giám sát việc thực hiện việc di dời. Chủ tịch UBND xã Quỹ Nhất nói thêm, việc di dời phòng gym sẽ hoàn tất trong đầu tháng 10.

Trong khi đó, phía thôn Giáo Lạc đã có biên bản làm việc của cấp ủy chi bộ thôn và các bên liên quan đến sự việc trên. Về hợp đồng thuê địa điểm, chủ phòng gym không có hợp đồng thuê địa điểm mà chỉ có cuộc họp trao đổi với cấp ủy chi bộ thôn Giáp Ba cũ.

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