Phỏng vấn xin việc từ lâu đã là "nỗi ám ảnh" kinh điển của các cử nhân mới ra trường, nơi những câu hỏi oái oăm trở thành chủ đề bàn tán không hồi kết. Để sàng lọc ứng viên giữa thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, nhiều nhà tuyển dụng sẵn sàng tung ra những "chiêu bài" lắt léo, không hề liên quan đến chuyên môn nhằm kiểm tra phản xạ và bản lĩnh thực tế. Điều này khiến không ít người tìm việc phải ngậm ngùi vì dù sở hữu tấm bằng ưu tú sau mười mấy năm đèn sách, họ vẫn có thể bị loại ngay từ "vòng gửi xe" chỉ vì một phút lúng túng trước những câu hỏi "trên trời rơi xuống".

Tiểu Đình là một nam sinh vừa tốt nghiệp không lâu. Để sớm tìm được chỗ đặt chân, Tiểu Đình rải hồ sơ trên khắp các trang web tuyển dụng theo phương châm "thà giết lầm còn hơn bỏ sót bất kỳ cơ hội phỏng vấn nào". Không lâu sau, anh nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty và đã đến đúng giờ theo lịch hẹn.

Tiểu Đình không ngờ rằng nhà tuyển dụng lại yêu cầu tất cả ứng viên cùng vào phòng để "phỏng vấn nhóm". Đây là lần đầu tiên anh gặp cảnh này nên không tránh khỏi một chút căng thẳng.

Ban đầu, nhà tuyển dụng chỉ hỏi vài câu đơn giản như giới thiệu bản thân, hiểu biết về công ty, kinh nghiệm làm việc trước đây, mức lương mong muốn... May mắn là những câu hỏi này không làm khó được Tiểu Đình vì anh đã chuẩn bị kỹ nên trả lời khá trôi chảy.

Thế nhưng, nhà tuyển dụng đột nhiên hỏi: "Nếu bạn mua vé số và trúng giải độc đắc, bạn có đi làm nữa không?". Câu hỏi khiến nhiều ứng viên sững sờ.

Ảnh minh họa

Ứng viên thứ nhất là một người mẹ đã kết hôn, hào hứng nói rằng nếu trúng độc đắc, cô sẽ dùng tiền đầu tư kinh doanh nhỏ vì đó là ước mơ bấy lâu nay, nên cô sẽ không đi làm nữa.

Ứng viên thứ hai là một phụ nữ đã kết hôn nhưng chưa có con, ăn mặc rất chuyên nghiệp. Cô thẳng thắn chia sẻ về việc cô từng khởi nghiệp nhưng thất bại, nếu trúng số thì nhất định sẽ đứng dậy từ nơi mình đã ngã xuống. Hiện tại vì thiếu vốn nên cô phải tạm gác lại ước mơ để đi làm thuê, nếu có tiền cô sẽ không đi làm nữa.

Ứng viên thứ ba cũng là một chàng trai vừa tốt nghiệp, sau vài giây suy nghĩ, anh ta trả lời: "Tôi mua vé số bao nhiêu năm nay chưa bao giờ trúng lớn, nếu thực sự trúng độc đắc thì chắc chắn tôi sẽ không đi làm nữa mà về quê khởi nghiệp".

Đến lượt mình, Tiểu Đình đứng lên và bình tĩnh đáp 5 chữ: "Tôi không mua vé số".

Nhà tuyển dụng thốt lên kinh ngạc: "Ồ?".

Nhìn biểu cảm đó, Tiểu Đình nghĩ bụng việc không mua vé số là bình thường mà nhưng để có được công việc, anh giải thích thêm: "Tôi vốn là người thực tế, thích tập trung vào hiện tại. Với những món lợi từ trên trời rơi xuống, tôi luôn giữ thái độ hoài nghi. Nếu được gia nhập quý công ty, tôi nhất định sẽ làm tốt việc của mình.

Ngay cả khi trúng độc đắc, tôi có thể mua xe hay nhà để ổn định cuộc sống nhưng vẫn sẽ đi làm. Bởi vì tôi vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm và mối quan hệ đều chưa có, nếu đem tiền đi đầu tư lúc này chẳng khác nào 'ném tiền qua cửa sổ', đi mà không có ngày về".

Nghe câu trả lời của Tiểu Đình, nhà tuyển dụng vô cùng hài lòng và nói: "Bạn có thể nhận thức đúng đắn về bản thân, điều đó thật đáng quý". Ông quyết định tuyển dụng Tiểu Đình ngay tại chỗ.

Ảnh minh họa

Khi đối mặt với những câu hỏi giả định mang tính "thử lòng" như thế này, bạn nên thực hiện theo các bước sau để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Đầu tiên, hãy giữ sự bình tĩnh và tỉnh táo để nhận ra ý đồ thực sự đằng sau câu hỏi, thường là nhà tuyển dụng muốn kiểm tra thái độ làm việc và sự gắn bó lâu dài của bạn hơn là quan tâm đến việc bạn có trúng số thật hay không.

Thứ hai, bạn nên thể hiện sự thực tế và khiêm tốn bằng cách khẳng định rằng công việc không chỉ để kiếm tiền mà còn là nơi để rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định giá trị bản thân, điều mà tiền bạc không thể thay thế ngay lập tức được.

Thứ ba, hãy khéo léo lồng ghép mục tiêu nghề nghiệp của mình vào câu trả lời, cho thấy bạn là người có kế hoạch rõ ràng và coi trọng sự phát triển bền vững thay vì những ảo tưởng phù phiếm. Cuối cùng, hãy luôn giữ thái độ chân thành và cầu tiến, vì một nhân viên biết mình là ai và đang đứng ở đâu luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi doanh nghiệp.