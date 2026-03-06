Nhà tuyển dụng nam: "Bạn thấy chỗ nào trên người tôi đen nhất?" - cô gái đáp lại vỏn vẹn 2 chữ và được nhận ngay

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và những thay đổi không ngừng trong tư duy con người, yêu cầu của doanh nghiệp đối với nhân tài ngày càng trở nên khắt khe. Họ dần chuyển dịch từ việc tìm kiếm nhân sự chuyên môn thuần túy sang những cá nhân có năng lực tổng hợp. Ngưỡng cửa tuyển dụng vì thế cũng bị nâng cao hơn, khiến các giám khảo phải "vắt óc" suy nghĩ ra những câu hỏi kỳ lạ nhằm kiểm tra khả năng ứng biến, tư duy linh hoạt cũng như độ rộng của kiến thức.

Tiểu Đan vừa tốt nghiệp đại học và đang ráo riết tìm việc. Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tại công ty này, cô không chỉ tìm hiểu kỹ tình hình phát triển của doanh nghiệp mà còn nghiên cứu các câu hỏi phỏng vấn hóc búa gần đây. Đến đúng giờ hẹn, cô được lễ tân dẫn vào phòng phỏng vấn. Trong phòng lúc này chỉ có ba ứng viên khác, tính cả Tiểu Đan là bốn. Khi cô vừa ngồi xuống thì vị giám khảo nam bước vào.

Sau khi đặt một vài câu hỏi về chuyên môn và nhận thấy trình độ của các ứng viên khá ngang ngửa nhau, vị giám khảo quyết định tung ra "chiêu bài" cuối cùng. Ông hỏi: "Bạn thấy chỗ nào trên người tôi đen nhất?".

Ảnh minh họa

Ứng viên đầu tiên là một bà mẹ bỉm sữa khoảng 30 tuổi. Nghe xong câu hỏi, chị ta không hề tỏ ra ngại ngùng mà còn có vẻ đắc chí, bật cười thành tiếng. Vị giám khảo mỉm cười và ra hiệu cho chị nhanh chóng trả lời. Chị thong thả đáp: "Nếu hỏi chỗ nào đen nhất, tôi nghĩ đó là mặt trong phần đùi". Giám khảo dường như đã đoán trước được đáp án này nên không quá ngạc nhiên, ông chỉ nói: "Chị về nhà chờ thông báo nhé".

Ứng viên thứ hai là một cô gái trẻ tầm 25 tuổi. Nghe câu hỏi, cô sững người rồi giận dữ quát: "Câu hỏi này chẳng liên quan gì đến công việc hôm nay cả. Công ty của anh quá thiếu chuyên nghiệp rồi đó". Nói rồi, cô quay lưng rời đi, để lại vị giám khảo ngơ ngác giữa phòng.

Ứng viên thứ ba là một nữ sinh viên 23 tuổi có vẻ khá đơn thuần. Cô không suy nghĩ quá nhiều mà đáp ngay: "Tôi nghĩ là tóc của ông đen nhất, vì bằng mắt thường thì tóc là thứ đen nhất tôi thấy được. Không biết anh có hài lòng với câu trả lời này không?". Giám khảo gật đầu và cũng bảo cô về nhà chờ tin.

Đến lượt Tiểu Đan, cô hồi tưởng lại câu trả lời của ba người trước và tự nhủ mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Sau vài giây trầm tư, cô nhìn thẳng vào vị giám khảo và đáp lại vỏn vẹn hai chữ: "Đôi mắt". Giám khảo gật đầu chờ đợi, Tiểu Đan giải thích thêm: "Đó chính là đôi mắt của ông. Tuy nó đen nhất nhưng lại rất sáng, như thể có thể thấu thị mọi việc trên đời. Điều đó cho thấy ông là người học rộng tài cao, am hiểu nhân tình thế thái và có EQ rất cao".

Ảnh minh họa

Nghe xong, vị giám khảo tán thưởng: "Không ngờ cô lại có thể liên tưởng sâu sắc đến vậy. Đúng là 'thấu hiểu việc đời đều là học vấn, thông suốt nhân tình chính là văn chương'. Cô đã được nhận!".

Câu trả lời của Tiểu Đan được đánh giá cao nhờ sự tinh tế và khả năng chuyển hóa một câu hỏi có phần nhạy cảm thành một lời khen ngợi đầy trí tuệ. Thay vì rơi vào cái bẫy lúng túng hay phản ứng gay gắt, cô đã chọn cách quan sát sâu sắc để tìm ra điểm sáng trong nhân cách của đối phương, qua đó chứng minh được bản lĩnh và tư duy sắc sảo của mình trước nhà tuyển dụng.