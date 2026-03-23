Nhà tuyển dụng hỏi: "Nếu bạn là một món đồ, bạn sẽ là gì?" - Câu trả lời của cô gái khiến người phỏng vấn nhớ mãi

Nhật Linh |

Một câu hỏi tưởng chừng "vô thưởng vô phạt", thậm chí có phần nhạy cảm trong buổi phỏng vấn lại trở thành bước ngoặt giúp một ứng viên ghi điểm tuyệt đối.

Trong các buổi phỏng vấn tuyển dụng, bên cạnh những câu hỏi về kinh nghiệm hay kỹ năng, nhà tuyển dụng ngày càng ưa chuộng những câu hỏi "mở" để kiểm tra tư duy và cá tính của ứng viên. Không có đáp án đúng hay sai, nhưng chính cách trả lời lại thể hiện rõ nhất cách một người nhìn nhận bản thân.

Trong một buổi phỏng vấn tại một công ty truyền thông, cô gái tên N. vừa tốt nghiệp đại học cũng nhận được câu hỏi này. Trước đó, cô đã trải qua gần 30 phút trao đổi về chuyên môn khá suôn sẻ. Tuy nhiên, chính câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại khiến không khí trong phòng thay đổi.

N. không trả lời ngay. Cô dừng lại vài giây, suy nghĩ, rồi mỉm cười nói: "Em nghĩ mình là một chiếc sạc dự phòng". Câu trả lời khiến người phỏng vấn hơi bất ngờ. Không phải một cuốn sách, một chiếc đồng hồ hay một món đồ mang tính "trí tuệ" như nhiều ứng viên thường chọn, mà lại là… sạc dự phòng.

Nhà tuyển dụng hỏi lại: "Vì sao?". N. trả lời chậm rãi: "Vì em không phải lúc nào cũng là người nổi bật nhất trong phòng. Nhưng khi cần, em có thể 'tiếp năng lượng' cho người khác. Em thích làm việc trong môi trường đội nhóm, hỗ trợ mọi người hoàn thành công việc. Và em nghĩ một người không chỉ cần giỏi cho bản thân, mà còn nên giúp cả tập thể tốt lên".

Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Và một chiếc sạc dự phòng tốt thì luôn phải tự sạc đầy trước". Câu nói cuối cùng khiến người phỏng vấn bật cười. Sau buổi phỏng vấn, trong số nhiều ứng viên có năng lực tương đương, N. không phải người có CV nổi bật nhất. Nhưng cô lại là người được chọn.

Lý do không nằm hoàn toàn ở câu trả lời, mà ở cách cô thể hiện tư duy. Thứ nhất, cô không chọn hình ảnh "hoàn hảo" mà chọn một thứ rất đời thường, điều này cho thấy sự chân thật và không cố gắng "đánh bóng" bản thân.

Thứ hai, cô hiểu rõ điểm mạnh của mình, không phải kiểu cá nhân quá nổi bật, mà là người làm việc nhóm tốt, biết hỗ trợ người khác. Và quan trọng hơn, cô bổ sung một chi tiết mang tính tự nhận thức rằng muốn giúp người khác thì trước hết phải hoàn thiện chính mình. Đây là điều không phải ứng viên nào cũng nói ra được.

Trong thực tế, những câu hỏi như " Bạn là món đồ gì?" không nhằm kiểm tra kiến thức, mà để nhìn thấy cách ứng viên tư duy, mức độ hiểu bản thân và khả năng liên kết hình ảnh với công việc.

Nhiều người chọn những câu trả lời "an toàn" như cuốn sách (tri thức), đồng hồ (đúng giờ), hay máy tính (logic). Nhưng chính những câu trả lời khác biệt, có câu chuyện và có chiều sâu mới là thứ khiến nhà tuyển dụng nhớ đến. Bởi trong một buổi phỏng vấn, điều quan trọng không chỉ là bạn giỏi đến đâu, mà còn là bạn có để lại dấu ấn hay không.

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Volvo XC90 2026 ra mắt Việt Nam: Giá "mềm" hơn Lexus RX, trang bị ra sao?

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận "cái kết đắng": Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

