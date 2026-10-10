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Nhà Trắng có nữ phát ngôn viên mới

Bình Giang
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Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo chọn bà Katie Zacharia làm phát ngôn viên Nhà Trắng, đưa nhà bình luận theo quan điểm bảo thủ mà ông gọi là "người hâm mộ cuồng nhiệt" vào vị trí quan trọng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ.

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Bà Katie Zacharia sẽ trở thành phát ngôn viên Nhà Trắng. (Ảnh: Getty)

Bà Zacharia sẽ thay thế bà Karoline Leavitt, người đã rời vị trí này vào cuối tháng 8 sau khi sinh con thứ 2.

"Tôi vô cùng vinh dự khi vừa bổ nhiệm Katie Zacharia vào vị trí Thư ký Báo chí. Cô ấy có hồ sơ ủng hộ hoàn hảo, đồng thời là một người ủng hộ trung thành và xuất sắc ngay từ những ngày đầu. Cô ấy cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt và là thành viên của phong trào MAGA!", Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Với quyết định này, bà Zacharia sẽ bước vào vị trí trung tâm trong hoạt động truyền thông công khai của Nhà Trắng trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà Zacharia hoan nghênh quyết định bổ nhiệm và mong muốn “làm việc với đội ngũ phóng viên thường trực tại Nhà Trắng cũng như các phóng viên trên khắp cả nước”, để truyền tải thông điệp của ông Trump.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống còn 32% - mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Một số thành viên cùng đảng Cộng hòa ngày càng không hài lòng với cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt và cuộc chiến với Iran.

Việc lựa chọn bà Zacharia cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền Mỹ đương nhiệm với mạng lưới hoạt động chính trị và truyền thông rộng lớn hơn của ông.

Theo trang LinkedIn của bà Zacharia, bà đã làm cố vấn truyền thông cấp cao cho Truth Social - nền tảng mạng xã hội của ông Trump, và công ty Trump Media & Technology Group từ tháng 6.

Bà từng giữ chức phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong một thời gian ngắn, trước khi rời vị trí vào tháng 3.

Bà Zacharia là luật sư, thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông bảo thủ như Fox News Newsmax. Trước đây, bà từng làm cố vấn pháp lý cho Fix California, một tổ chức bảo thủ có mục tiêu giải quyết điều mà tổ chức này mô tả là “sự kiểm soát chặt chẽ của phe cánh tả” đối với nền chính trị cấp bang.

Fix California do ông Richard Grenell sáng lập. Ông từng giữ chức đặc phái viên của ông Trump tại Venezuela, đồng thời là quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm Kennedy ở Washington.

Bà Zacharia từng thực tập tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush.

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Tags

Katie

nhà trắng

Truth Social

Fox News

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