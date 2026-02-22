Nhà thầu gói 35.000 tỷ tại Long Thành huỷ tư cách đại chúng, hé lộ câu chuyện đối đầu kéo dài với Coteccons

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons, có hiệu lực từ ngày 13/2.

Ricons được thành lập năm 2004, trụ sở tại phường Đức Nhuận, TP.HCM, đăng ký kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Doanh nghiệp hiện do ông Nguyễn Sỹ Công giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Theo thông tin công bố đầu năm 2023, công ty có 285 nhân sự, vốn điều lệ hơn 396 tỷ đồng; trong đó 8 nhà đầu tư nước ngoài nắm tổng cộng 10,4% vốn.

Ông Nguyễn Sỹ Công từng đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Coteccons trước thời điểm đầu năm 2021. Sau khi xảy ra những mâu thuẫn thượng tầng tại Coteccons, loạt lãnh đạo chủ chốt như ông Nguyễn Bá Dương, ông Công và ông Võ Thanh Liêm (quyền Tổng Giám đốc khi đó) đều rời doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Bá Dương.

Hiện Ricons là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương đứng đầu. Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu vượt 9.000 tỷ đồng và đặt mục tiêu tăng trưởng trên 30% trong năm 2026.

Tại sự kiện tổng kết năm do Newtecons, Ricons và SOL E&C tổ chức, ông Dương cho biết hiếm có mô hình nào tại Việt Nam mà ba nhà thầu cùng phối hợp triển khai nhiều dự án quy mô lớn và đạt thành tựu đáng kể.

Theo chia sẻ, tổng doanh thu của 4 doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã vượt 30.000 tỷ đồng trong năm 2025 và mục tiêu năm 2026 là hơn 50.000 tỷ đồng, hướng tới hình thành một cụm nhà thầu tư nhân có quy mô nổi bật trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, theo báo cáo kiểm toán năm 2025 của Coteccons, doanh nghiệp này đang sở hữu 14,43% vốn tại Ricons, tương ứng giá trị ghi sổ 304 tỷ đồng.

Từ mức định giá này, quy mô vốn hóa ước tính của Ricons vào khoảng hơn 2.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù nắm giữ tỷ lệ đáng kể, Coteccons không tham gia điều hành hay kiểm soát tại Ricons và từng cho biết mình “không được chào đón” tại đây.

Tại buổi đối thoại với cổ đông hồi đầu tháng 9/2025, Chủ tịch Coteccons khi đó là ông Bolat Duisenov khẳng định khoản đầu tư vào Ricons chỉ mang tính chất tài chính và kế hoạch thoái vốn đã được cân nhắc từ lâu. Theo ông, việc rút vốn sẽ được thực hiện khi đạt mức giá hợp lý, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Lý giải thêm, lãnh đạo Coteccons cho rằng hai bên tồn tại khác biệt về giá trị và văn hóa doanh nghiệp, thiếu sự cộng hưởng, trong khi lại thường xuyên cạnh tranh trực tiếp trên thị trường xây dựng.

Mâu thuẫn giữa hai nhà thầu từng được đẩy lên cao trào trong quá trình đấu thầu gói 5.10 trị giá 35.000 tỷ đồng thuộc dự án sân bay Long Thành.

Khi đó, Ricons – thành viên liên danh Vietur – đã trúng thầu, còn Coteccons trong liên danh Hoa Lư bị loại. Trước đó, Ricons từng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Coteccons liên quan đến công nợ phát sinh giữa hai bên.

Theo phía Coteccons, trước năm 2019, doanh nghiệp này và Ricons cùng thuộc một hệ sinh thái gồm 7 công ty liên kết: Coteccons, Unicons, Ricons, Newtecons, BM Windows, SOL E&C và Boho. Tuy nhiên, sau khi ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, hệ sinh thái này dần tan rã, kéo theo hàng loạt tranh chấp giữa các bên từng là cộng sự.