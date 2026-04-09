Nhà Thanh có 12 vị hoàng đế nhưng Cố Cung chỉ bày 11 tấm bài vị: Người duy nhất bị "bỏ lại" là ai?

Triều đại nhà Thanh trải qua tổng cộng 12 đời hoàng đế, nhưng khi bước vào Cố Cung, bạn sẽ phát hiện ra bài vị hoàng đế được thờ phụng tại đó chỉ có 11 linh vị. Bí mật đằng sau sự thiếu vắng này ẩn chứa một giai đoạn lịch sử phức tạp và đầy kịch tính.

Xã hội phong kiến kéo dài hơn hai ngàn năm tại Trung Quốc với sự thay đổi triều đại diễn ra liên tục, số lượng hoàng đế nhiều không đếm xuể. Trong dòng chảy lịch sử đó, nhà Thanh chắc chắn là triều đại nhiều người quen thuộc nhất, bởi sự kết thúc của nó cách ngày nay không xa, giúp chúng ta hiểu rõ nhất về những chi tiết trong quá trình cai trị. Sau khi thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, quốc gia này rơi vào trạng thái tự mãn mù quáng, cho đến khi tiếng pháo từ bên ngoài khiến họ không kịp trở tay mới nhận ra thực tế lạc hậu.

12 vị Hoàng đế nhà Thanh

Nhà Thanh, với tư cách là vương triều phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, đã sản sinh ra tổng cộng 12 vị hoàng đế, công tội của họ nay đã lắng xuống cùng cát bụi.

Đối với những người từng đến Cố Cung, những bài vị hoàng đế được sắp xếp ngăn nắp như đang im lặng kể lại lịch sử. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy thiếu đi bài vị của một vị vua. Vị hoàng đế vắng mặt này chính là vị quân chủ cuối cùng của nhà Thanh - Phổ Nghi.

Phổ Nghi lên ngôi khi còn quá nhỏ, chỉ ngồi trên ngai vàng vỏn vẹn 3 năm, cuộc sống trong cung cũng không hề như ý khi một số thái giám gan lì thường xuyên làm loạn trước mặt ông. Phổ Nghi non nớt hoàn toàn không thể kiểm soát triều chính, việc nước trở nên hỗn loạn. Ông là vị hoàng đế bi thảm nhất trong lịch sử nhà Thanh, có lẽ định mệnh đã vô tình, nhưng lịch sử còn vô tình hơn thế.

Sau khi Phổ Nghi qua đời, bài vị của ông không được đặt trong Cố Cung, điều này gây ra không ít thắc mắc: Tại sao bài vị của vị hoàng đế cuối cùng lại không thể đứng cùng hàng với tổ tiên? Thậm chí có người ngây thơ nghĩ rằng, hay là ông đã mang bài vị tổ tiên về nhà tự thờ phụng cho tiện? Nhưng thực tế không bao giờ đơn giản như vậy.

Phổ Nghi đã trở thành dân thường sau khi thời đại phong kiến sụp đổ

Các chuyên gia chỉ ra rằng, Phổ Nghi không đủ tư cách để bài vị của mình được đặt cạnh bài vị của tổ tiên. Những bài vị trong Cố Cung không chỉ là biểu tượng của hoàng đế mà còn là một di sản văn hóa quý giá, nếu giao cho gia đình Phổ Nghi thì rất có thể sẽ không được bảo quản tốt. Mặc dù ông là vị hoàng đế cuối cùng, theo lý thuyết có thể đứng cùng hàng với Càn Long, Khang Hy, nhưng sau đó ông đã đưa ra một lựa chọn khác gây chấn động quốc gia - trở thành hoàng đế của Mãn Châu Quốc. Dù chỉ là bù nhìn về mặt danh nghĩa, nhưng hành vi này đã gây ra tổn thương cực lớn cho đất nước Trung Quốc bấy giờ.

Ngay cả khi Phổ Nghi sau này đã trải qua cải tạo và trở thành một công dân bình thường, những hành vi ông phạm phải trong quá khứ vẫn không thể xóa nhòa. Do đó, bài vị của ông không có quyền vào Cố Cung, không thể được thờ phụng. Điều này cũng giải thích tại sao nhà Thanh rõ ràng có 12 vị hoàng đế nhưng trong Cố Cung chỉ thờ phụng 11 linh vị. Thời thế thay đổi, Phổ Nghi sau này đã là một người bình thường, việc bài vị của ông vắng bóng cũng không có gì là lạ.

Nguồn: Sohu