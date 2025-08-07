Vào tháng 1/2025, tại chi nhánh công ty TEAR (thành phố Nagoya, Nhật Bản), một tang lễ đã diễn ra với tình huống hy hữu khi thi hài được đưa vào hỏa táng lại không phải là người thân của gia quyến. Công ty TEAR xác nhận, thi hài của một người không có thân nhân đã bị nhầm lẫn và đưa vào lễ tang, sau đó được hỏa táng. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi gia đình phát hiện những di vật không quen thuộc trong tro cốt sau khi hỏa táng.

Cả hai thi hài đều được lưu giữ tại cơ sở của một doanh nghiệp đối tác với công ty TEAR. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai người có cùng họ, dẫn đến sự nhầm lẫn đáng tiếc này. Phía công ty đã gửi lời xin lỗi tới gia đình người bị hỏa táng nhầm và báo cáo sự việc với chính quyền địa phương cũng như cơ quan cảnh sát. Tuy nhiên, thông tin về giới tính và các chi tiết khác của hai người liên quan vẫn chưa được công ty tiết lộ.

Công ty tang lễ TEAR có trụ sở chính tại thành phố Nagoya (Nhật Bản). Sự việc đáng tiếc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy trình quản lý và xác minh danh tính người đã khuất tại các cơ sở tang lễ.