Những người thường xuyên nói “cảm ơn” không chỉ đơn thuần là lịch sự. Theo các nhà tâm lý học, thói quen này phản ánh khá rõ tâm thế sống, hệ giá trị và cách họ kết nối với thế giới xung quanh.

Ngày càng nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, người hay nói “cảm ơn” có xu hướng duy trì tinh thần tích cực, sức khỏe tâm lý tốt hơn và xây dựng các mối quan hệ bền vững hơn trong cuộc sống.

1. Người có tâm thế thiện lành, lạc quan

Những người thường xuyên bày tỏ lời cảm ơn thường sở hữu nội tâm tích cực và thiện chí với cuộc đời. Họ dễ nhận ra những điều tốt đẹp xung quanh, từ sự giúp đỡ nhỏ bé của người khác cho đến những may mắn tưởng như rất bình thường trong ngày.

Trong tâm lý học, lòng biết ơn được xem là một trong những con đường hiệu quả nhất để nâng cao hạnh phúc cá nhân.

Các nghiên cứu công bố năm 2024 cho thấy, khi con người thể hiện sự biết ơn, não bộ sẽ kích hoạt các vùng liên quan đến phần thưởng, giải phóng dopamine - chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng. Theo thời gian, điều này hình thành một thói quen tư duy tích cực, góp phần nuôi dưỡng nhân cách ấm áp, lạc quan và giàu năng lượng.

Ảnh minh hoạ.

2. Người coi trọng các mối quan hệ và sức mạnh của lễ nghi

Với nhóm người này, “cảm ơn” không chỉ là phép lịch sự, mà còn là công cụ kết nối xã hội. Từ góc nhìn tâm lý xã hội, việc bày tỏ lòng biết ơn giúp đối phương cảm thấy được tôn trọng và ghi nhận. Những người hay nói “cảm ơn” thường xem đó là sợi dây gắn kết, giúp mối quan hệ trở nên gần gũi, hài hòa hơn.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hành vi bày tỏ lòng biết ơn có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực. Khi một người được cảm ơn, họ có xu hướng đáp lại bằng sự tử tế. Vòng lặp này góp phần xây dựng những mối quan hệ xã hội bền chặt, từ công sở, gia đình cho đến cộng đồng xung quanh.

Ảnh minh hoạ.

3. Người được nuôi dưỡng trong môi trường đề cao lòng biết ơn

Thói quen nói “cảm ơn” thường được hình thành từ rất sớm, đặc biệt là trong gia đình. Các nhà tâm lý học phát hiện rằng, cách cha mẹ thể hiện lòng biết ơn ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của con cái. Khi người lớn thường xuyên nói lời cảm ơn và thể hiện sự trân trọng trong hành động, trẻ em sẽ tiếp thu và xem đó là chuẩn mực ứng xử tự nhiên.

Theo thời gian, lòng biết ơn không chỉ nằm ở lời nói, mà trở thành một phần trong nhân cách và cách nhìn nhận cuộc sống của trẻ.

Điều đáng chú ý phía sau thói quen nói “cảm ơn”

Nghiên cứu gần đây cho thấy, những người thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn có xu hướng cao hơn ở hai đặc điểm tính cách quan trọng, tính dễ chịu và tính tận tâm. Họ thường có khả năng điều tiết cảm xúc tốt, giàu sự thấu cảm và giữ được thái độ lịch thiệp ngay cả trong những tình huống căng thẳng hoặc xung đột.

Không chỉ vậy, lòng biết ơn còn mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe thể chất. Nhiều công trình khoa học ghi nhận rằng, người hay thể hiện sự cảm kích có huyết áp ổn định hơn, ngủ ngon hơn và ít gặp các vấn đề về lo âu, trầm cảm.

Những tác động tích cực này không chỉ giúp cá nhân sống khỏe mạnh hơn, mà còn góp phần xây dựng gia đình và xã hội hài hòa.

Ảnh minh hoạ.

“Cảm ơn” - không chỉ là lời nói, mà là cách lan tỏa năng lượng tích cực

Ở cấp độ gia đình, khi cha mẹ chủ động thể hiện lòng biết ơn, trẻ em có xu hướng học theo và hình thành thái độ sống tích cực. Đặc biệt, các hoạt động thực hành như viết thư cảm ơn hay chia sẻ điều biết ơn mỗi ngày được chứng minh là giúp tăng mức độ gắn kết và hạnh phúc trong gia đình.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng, trong một số hoàn cảnh, việc thể hiện lòng biết ơn không phù hợp hoặc quá mức có thể gây phản tác dụng, thậm chí khiến người khác cảm thấy gượng ép hoặc thiếu chân thành. Vì thế, hiểu đúng bối cảnh và mối quan hệ vẫn là yếu tố quan trọng khi nói lời “cảm ơn”.

Kết luận

Người thường xuyên nói “cảm ơn” không chỉ thể hiện sự giáo dưỡng tốt, mà còn cho thấy tâm thế tích cực và EQ cao. Lòng biết ơn là một thói quen hoàn toàn có thể rèn luyện. Khi được nuôi dưỡng đúng cách, nó mang lại lợi ích lâu dài cho cả tinh thần lẫn thể chất.