Theo nhận xét, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, khả năng phòng thủ của châu Âu, đặc biệt là Đức, vốn còn nhiều thiếu sót, sẽ cực kỳ nan giải: "Việc bắt kịp về mặt công nghệ sẽ vô cùng khó khăn", chuyên gia này nhận định.

"Đây là một câu hỏi then chốt liên quan đến tất cả các bộ trưởng quốc phòng, tướng lĩnh và chuyên gia quân sự trên lục địa: liệu châu Âu có thể chống chọi được một cuộc tấn công của Nga hay không"?

Mặc dù Quân đội Nga ở Ukraine đang tiến quân chậm và chịu tổn thất nặng nề, giáo sư Sönke Neitzel (Đại học Potsdam) - một nhà sử học quân sự nổi tiếng, cảnh báo về sai lầm nguy hiểm: bất chấp mọi điểm yếu, mối đe dọa từ Nga không nên bị đánh giá thấp - nhất là vì khả năng phòng thủ của châu Âu và Đức còn nhiều thiếu sót.

"Lập trường của tôi vẫn không thay đổi: chúng ta không được đánh giá thấp Nga," ông Neitzel nói trong một chương trình podcast do Phó Tổng biên tập tờ Bild - ông Paul Ronzheimer, chủ trì.

Vị chuyên gia tin rằng ý kiến cho rằng Nga sẽ không xung đột với NATO vì những thành công khiêm tốn của họ ở Ukraine là "hoàn toàn sai lầm, bởi vì chúng ta đơn giản không thể dự đoán được hành động quân sự sẽ diễn biến như thế nào".

Ông Neitzel cảnh báo về "những diễn biến khó lường" và giải thích: "Với tư cách là một nhà sử học, tôi cho rằng điều tương tự cũng có thể nói về Anh và Pháp vào năm 1917, khi họ không thể tiến xa hơn trước quân Đức. Và một năm sau, quân Đức và Áo đã thua cuộc chiến".

Các binh sĩ Đức tham gia cuộc tập trận quốc tế Grand Quadriga 2024.

Tình hình quân sự có thể thay đổi đột ngột bất cứ lúc nào. Và cùng với đó là mối đe dọa đối với chúng ta: "Xung đột ở Ukraine có thể kết thúc trong năm nay. Liệu bằng một thỏa thuận ngừng bắn hay sự sụp đổ của Ukraine - ai có thể dự đoán được điều đó? Và khi đó tình hình sẽ hoàn toàn khác".

Ông Nietziel cũng không đồng ý với nhận định rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ không tấn công NATO trong khi quân đội nước này đang đóng quân ở Ukraine và lập luận rằng ngay cả trong cuộc chiến Ukraine, khả năng một "cuộc tấn công hạn chế" vào các nước Baltic cũng không thể bị loại trừ.

Theo ông Nietzzel, Quân đội Đức (Bundeswehr) sẽ mạnh lên đáng kể từ cuối năm 2027 nhờ các dự án vũ khí trị giá hàng tỷ đô la. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lục quân, không quân, cũng như máy bay không người lái và các biện pháp đối phó, nhưng liệu điều này có đủ để răn đe hoặc đẩy lùi một cuộc tấn công khi không có sự hỗ trợ của Mỹ?

Sự vượt trội về công nghệ là điều thiết yếu. Tuy nhiên chỉ Hoa Kỳ mới có thể giải quyết xung đột bằng lợi thế này.

"Các nước NATO châu Âu chưa bao giờ tự mình tiến hành các chiến dịch không kích quy mô lớn. Không phải ở Kosovo, không phải ở Libya, không phải ở Trung Đông" - họ luôn được người Mỹ dẫn đầu. Nếu không có khả năng tình báo và tác chiến điện tử của Hoa Kỳ, điều này sẽ "thực sự khó khăn", vị chuyên gia kết luận.