Garmr MRS của Đức.

Công ty quốc phòng Diehl của Đức, nổi tiếng với các loại tên lửa và hệ thống phòng không IRIS-T, vừa cho ra mắt phiên bản mới của hệ thống Xe phòng thủ động năng (Kinetic Defense Vehicle - KDV) chống UAV. Nền tảng này đã được đổi tên thương hiệu và hiện được đặt tên là Garmr.

Công ty đã giới thiệu hệ thống này tại triển lãm Enforce Tac, khai mạc vào ngày 23/2 tại Nuremberg.

"Thông qua việc tích hợp các loại máy bay đánh chặn mới và cấu trúc phát hiện và ra quyết định được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, Garmr tăng cường đáng kể hiệu quả chiến đấu, và thiết lập các tiêu chuẩn mới trong phòng thủ chống UAV di động", công ty tuyên bố.

KDV được cung cấp cho Ukraine về cơ bản là các nền tảng chống UAV trang bị súng. Chúng kết hợp module chiến đấu Slinger của Úc được trang bị súng máy M134 Minigun, radar EchoGuard của hãng Echodyne (Mỹ), trạm nhắm mục tiêu quang điện tử do Diehl phát triển, và khung gầm bánh lốp hạng nhẹ Enok MBB do Mercedes-Benz sản xuất.

Cấu hình mới bổ sung thêm hai hệ thống đánh chặn UAV.

Đầu tiên là hệ thống Cicada do chính Diehl phát triển, việc tích hợp hệ thống này vào KDV đã được công bố vào tháng 11/2025. Trong cấu hình này, hệ thống được đặt tên là Garmr SRS (Hệ thống tầm ngắn), vì Cicada có tầm hoạt động được công bố lên đến 5km.

Mặc dù có vẻ ngoài nhỏ gọn, hệ thống đánh chặn UAV này có thể đạt tốc độ lên tới 200km/h, và mang theo đầu đạn 0,5kg hoặc tải trọng tịnh.

Hệ thống đánh chặn UAV thứ hai, mà Diehl không chính thức tiết lộ tên, được tạp chí quốc phòng Hartpunkt xác định là Hornet Block 2 do Destinus phát triển. Công ty này cũng nổi tiếng ở Ukraine vì cung cấp UAV mang tên lửa Ruta phiên bản thiết kế lại.

Khi được trang bị Hornet Block 2, hệ thống này được đặt tên là Garmr MRS (Hệ thống tầm trung), và được cho là có khả năng đánh chặn UAV ở khoảng cách lên đến 70km, theo các thông số kỹ thuật đã công bố.

Tuy nhiên, trong các hoạt động phòng không, đặc biệt là chống lại UAV cỡ nhỏ, tầm bắn của tên lửa đánh chặn chỉ là một phần của vấn đề. Khả năng phát hiện, theo dõi và hiệu suất dẫn đường ở khoảng cách đó mới là yếu tố quyết định.

Do đó, con số 70km nên được coi là tầm bắn tối đa về mặt lý thuyết trong điều kiện lý tưởng hơn là tầm bắn hiệu quả thực tế.