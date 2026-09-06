Nhà sách 'thất thủ' trước ngày khai giảng, phụ huynh chen chân mua sách, dụng cụ học tập

Cũng đến nhà sách vào tối cuối tuần, anh Ngọc Bình cho biết khá bất ngờ trước cảnh đông đúc hiếm có. Do bận đi làm trong tuần, anh tranh thủ ngày cuối tuần đưa con đi mua các dụng cụ học tập cần thiết trước khi năm học mới bắt đầu. Tuy nhiên, ngay cả việc gửi xe cũng không dễ dàng vì bãi giữ xe trước nhà sách đã kín chỗ. Khi mua hàng xong, anh tiếp tục phải xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.