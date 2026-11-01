HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhã Phương tự yêu chính mình

Liên Hoa
|

Cuộc sống của Nhã Phương có những thay đổi mà ai cũng nhận ra.

Mới đây, Nhã Phương thu hút sự chú ý khi đăng tải video fit check để chào tháng mới. Trong clip, nữ diễn viên lần lượt xuất hiện với những bộ trang phục khác nhau, từ giao diện đơn giản cho đến "cây đồ" cá tính với boots cao, áo khoác da và bên trong là bộ đồ trắng ôm gọn body. Có thể thấy, thời gian gần đây nữ diễn viên chuộng những trang phục mang đến cảm giác năng động, hiện đại, đồng thời khéo léo tôn lên vóc dáng nuột nà.

Đáng chú ý, kiểu tóc mới với phần mái ngang cùng tông nâu ấm cũng giúp Nhã Phương trông trẻ trung và có phần khác lạ. Trong những khung hình được chia sẻ, nữ diễn viên liên tục nở nụ cười, tạo dáng đầy tự tin. Diện mạo tươi tắn cùng phong cách ăn mặc ngày càng đa dạng giúp cô nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Không ít người nhận xét nhan sắc Nhã Phương ngày càng thăng hạng, thần thái cũng rạng rỡ hơn.

Nhã Phương khoe sắc rạng rỡ

Thời gian gần đây, Nhã Phương khá chăm chỉ cập nhật hoạt động trên mạng xã hội. Thay vì chỉ chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh bản thân trong các hoạt động thường ngày, từ tập luyện, làm đẹp đến những lần thử nghiệm phong cách thời trang mới.

Không chỉ thay đổi kiểu tóc hay thử sức với những phong cách thời trang mới, Nhã Phương còn chủ động học hỏi để hoàn thiện bản thân. Cô tham gia khóa học make-up kèm 1:1 do người bạn thân Sĩ Thanh hướng dẫn. Việc tự mình tìm hiểu kỹ năng trang điểm cho thấy nữ diễn viên không ngại bắt đầu những điều mới, kể cả ở lĩnh vực vốn có thể được xem là khá quen thuộc với một người thường xuyên hoạt động trong showbiz.

Nhã Phương tại lớp học make up của bạn thân Sĩ Thanh

Nhã Phương tự yêu chính mình- Ảnh 1.

Nhã Phương tự tin thử nghiệm phong cách mới, thay đổi diện mạo của mình

Không chỉ làm mới diện mạo, Nhã Phương còn cho thấy một khía cạnh rất khác khi ở bên những người thân thiết. Gần đây nhất, nữ diễn viên khiến mạng xã hội thích thú với màn hóa trang đặc biệt để chúc mừng sinh nhật người quản lý. Cô cùng các thành viên trong ekip diện những bộ đồ liền thân màu cam bó sát, đội mũ trùm đầu, gắn thêm râu và phụ kiện để tạo hình vô cùng hài hước.

Đáng chú ý, Nhã Phương nhập cuộc rất nhiệt tình, thoải mái nhún nhảy, tạo dáng và làm trò trước ống kính. Hình ảnh nữ diễn viên vốn thường gắn với vẻ ngoài chỉn chu, nữ tính nay lại sẵn sàng hóa trang kỳ quặc, tự làm xấu mình để mang đến tiếng cười cho bạn bè khiến nhiều người thích thú.

Nhã Phương tự yêu chính mình- Ảnh 2.

Một phiên bản Nhã Phương lầy lội, không ngại rũ bỏ hình tượng vì những người thân thiết

Một thay đổi đáng chú ý khác là Nhã Phương quay trở lại với chạy bộ sau khoảng 2 năm gián đoạn. Với nữ diễn viên, đây không đơn thuần là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn là cách để lấy lại nhịp sinh hoạt năng động, dành thời gian cho bản thân và duy trì tinh thần tích cực. Sau những bộn bề của công việc và cuộc sống gia đình, việc trở lại với một thói quen từng yêu thích cũng giống như cách cô tìm lại niềm vui từ những điều giản dị.

Có thể thấy, Nhã Phương đang tận hưởng một giai đoạn khá tích cực trong cuộc sống. Cô thoải mái thử nghiệm phong cách thời trang, thay đổi diện mạo, học thêm kỹ năng làm đẹp và quay lại với những hoạt động thể chất từng tạm gác lại. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại cho thấy nữ diễn viên đang chủ động làm mới chính mình, không ngừng khám phá những phiên bản khác nhau của bản thân.

Nhã Phương tự yêu chính mình- Ảnh 3.

Nhã Phương trở lại với chạy bộ sau 2 năm tạm gác

Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ đình đám SN 1973 quê Vũng Tàu làm ông chủ bảo tàng hơn 400 cổ vật ở phường An Khánh, TP.HCM

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại