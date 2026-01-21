Nhã Phương - Trường Giang vỡ kế hoạch

Diễn viên Nhã Phương dự kiến sinh nhóc tỳ thứ 3 vào giữa tháng 1/2025. Tuy nhiên khi gần hết tháng 1, "thế lực nhí" này vẫn chưa chào đời. Mới đây, nữ diễn viên đã đăng tải đoạn clip dài hơn 2 phút chia sẻ cuộc sống thường ngày của gia đình nhỏ. Vợ chồng Trường Giang cùng đưa 2 con tới trường.

Trong video, Nhã Phương chia sẻ 2 lần trước, Trường Giang đều bận công việc và không thể có mặt tại bệnh viện trong ngày con chào đời. Nữ diễn viên tiết lộ dù ông xã đã cẩn thận sắp xếp lịch trống tới 12 ngày để đón thành viên mới nhưng vẫn vỡ kế hoạch. Em bé thứ 3 vẫn chưa chào đời dù đã quá 2 ngày dự sinh.

Nhã Phương cho hay: "Nghĩ cái duyên đón con của ba Tí mà thương gì đâu. 2 lần trước chị Destiny và anh Hope đều chọn đúng lúc ba đi làm để đòi ra. Mặc dù lúc nào ba cũng kỹ càng chừa lịch đúng ngày dự sanh nhưng toàn nôn ra trước thôi à. Tưởng em thứ 3 sẽ khác nhưng ai dè kịch bản vẫn vậy mà còn kịch tính hơn.

Lần này ba quyết tâm đợi em hẳn 12 ngày, tính tới hôm nay là lố ngày dự sinh 2 hôm rồi mà em thì cứ bình chân như vại. Giờ lịch trình thay đổi, ba đành xách vali đi làm mà lòng không yên. Thôi thì cũng là một kỷ niệm đẹp, sau này em bé xem lại clip này sẽ biết ba Tí mong ngóng chờ đợi ngày em chào đời đến thế nào. Ba cứ yên tâm đi làm nhé".

Nhã Phương đăng tải clip thường ngày của gia đình nhỏ trên mạng xã hội. Nguồn: Nhã Phương

Dù đã quá ngày dự sinh 2 ngày, con thứ 3 của Nhã Phương và Trường Giang vẫn chưa chào đời. Nguồn: Nhã Phương

Do bận lịch trình đã lên từ trước, Trường Giang phải ra sân bay để đi làm việc. Anh còn nhắn nhủ con thứ 3 ráng đợi xong việc trong vài ngày nữa. Ông xã Nhã Phương bộc bạch nỗi lòng: "15 là dự sinh, mình chừa trước, mình chừa sau rồi cũng không được. Tiny với Hope ra trước, giờ mình chừa trước rồi mình chừa luôn sau luôn. Mà bữa nay 20 rồi mà vẫn còn ấm áp trong bụng chưa chịu ra. Xong giờ ba đi quay mất tiêu. Chắc nó nghĩ là ở nhà không có cơm ăn, anh phải đi quay nó mới ra. Ráng đợi 3 ngày nữa ba về con ra là đẹp luôn".

Trường Giang buồn bã khi phải di chuyển ra sân bay để làm việc do lịch trình đã lên từ trước. Ảnh: Nhã Phương

Trên sóng livestream, Nhã Phương từng trải lòng về việc mang thai con thứ ba. Nữ diễn viên cho biết cân nặng của cô đã tăng khoảng 11kg, kéo theo nhiều thay đổi rõ rệt về ngoại hình do ảnh hưởng của nội tiết tố. Đáng chú ý, bà xã Trường Giang thừa nhận gặp tình trạng nám da và nghén nặng trong những tháng đầu thai kỳ.

Cô cho hay: "3 tuần nữa là tôi sanh, trước Tết. Bầu bé thứ 3 thay đổi nhiều thứ lắm, đặc biệt là nội tiết tố của tôi. Những tháng đầu tiên vừa nghén, bị nám. Những ngày cuối thì mới sáng vùng da lên. Bị nám này là cơ địa, từ từ rồi cũng sẽ hết nhưng mà sinh em bé xong thì mình làm được nhiều cái lắm".

Trong lần mang thai thứ 3, cơ thể của Nhã Phương đã thay đổi rất nhiều. Ảnh: FBNV

Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật, Trường Giang và Nhã Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau 7 năm về chung một nhà, cặp đôi lần lượt chào đón những “thiên thần nhí” đáng yêu. Đúng vào dịp kỷ niệm ngày cưới, Trường Giang - Nhã Phương tiếp tục chia sẻ niềm vui khi thông báo gia đình sắp đón thêm thành viên thứ ba.

Chia sẻ về lần mang thai này, Nhã Phương cho biết cô không quá áp lực hay lo lắng trước chuyện sinh nở và sẵn sàng chào đón thành viên mới. Nữ diễn viên cũng tiết lộ Trường Giang là người yêu thích không khí gia đình đông con. Dù vậy, cô vẫn cân nhắc kỹ lưỡng, mong muốn có đủ thời gian để đồng hành, chăm sóc và cùng các con lớn lên một cách trọn vẹn nhất.

Trong buổi tiệc sinh nhật hồi tháng 5/2025, khi được hỏi về việc có mang thai nữa hay không, bà xã Trường Giang đã nhanh chóng trả lời: " Đẻ nữa chứ ". Netizen bất ngờ khi nữ diễn viên thẳng thắn khẳng định muốn được sinh đôi, Nhã Phương cho biết thêm: "Mà thôi để trời cho đi. Không thì làm IVF. Tuỳ duyên".

Nhã Phương cho biết cô không quá áp lực hay lo lắng trước chuyện sinh nở và sẵn sàng chào đón thành viên mới.