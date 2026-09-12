Nhã Phương “giải cứu thế giới” xinh cỡ này

Một loạt khoảnh khắc của Nhã Phương mới đây, đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Một đoạn clip trên mạng xã hội của Nhã Phương đang nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Chỉ sau vài ngày đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn.

Đoạn clip đang viral của Nhã Phương

Cụ thể, trong một đoạn clip mới được đăng tải trên TikTok cá nhân của Nhã Phương cách đây 3 ngày, nữ diễn viên chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường trong buổi làm việc cùng người bạn là ca sĩ Sĩ Thanh. Điểm khiến đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng chính là hình ảnh Nhã Phương vô cùng xinh đẹp. Dù đang làm việc hay xuất hiện ở hậu trường, nữ diễn viên vẫn cho thấy diện mạo chỉn chu, nhan sắc ngày càng trẻ trung, bất chấp thời gian.

Nhã Phương được khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người tiếp tục dành lời khen cho nhan sắc của Nhã Phương. Chỉ sau 3 ngày, đoạn clip đã thu về hơn 4,6 triệu lượt xem trên TikTok, hơn 250 nghìn lượt yêu thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ.

Không chỉ nhan sắc của Nhã Phương gây chú ý, chính đoạn nhạc mà nữ diễn viên sử dụng trong bài đăng cũng là yếu tố giúp video nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn. Ca khúc được Nhã Phương sử dụng làm nhạc nền cho video là bản demo Giải Cứu Thế Giới, từng được giới thiệu trong chương trình Tinh Hà Say Hi. Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Trid Minh, với phiên bản demo do CONGB thể hiện.

Ca khúc được Nhã Phương sử dụng làm nhạc nền cho video là bản demo Giải Cứu Thế Giới được sáng tác bởi nhạc sĩ Trid Minh

Sau khi lên sóng, bản demo này lập tức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Chỉ là một đoạn nhạc ngắn nhưng bản demo nhanh chóng được yêu thích, được nhiều người cover và trở thành âm thanh được sử dụng trong hàng loạt video. Cùng với đó, trào lưu sử dụng bản demo này để ghép vào các video cũng dần hình thành.

Bản demo Giải Cứu Thế Giới đang tạo trào lưu trên TikTok với hàng chục ngàn đoạn clip sử dụng bản demo làm nhạc nền được đăng tải

Với ca từ và giai điệu xoay quanh hình ảnh một chàng trai cảm thấy may mắn khi được gặp đúng người con gái mình yêu, bản demo nhanh chóng được sử dụng trong nhiều video thể hiện tình cảm của các cặp đôi, tạo nên một trào lưu khá nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian qua.

Sức lan tỏa của bản demo còn lớn đến mức phiên bản phát hành chính thức trong Tinh Hà Say Hi của đội JSOL cùng các thành viên HYO, Sơn.K, IVANvà khách mời Hàng Duyên sau đó có phần lép vế hơn hẳn. Tại tập 10 Tinh Hà Say Hi, tiết mục Giải Cứu Thế Giới được đội JSOL biến tấu lại với màu sắc âm nhạc khác hẳn bản demo ban đầu. Ca khúc được làm mới với màu sắc EDM hiện đại, kết hợp cùng chất liệu dân gian.

Tiết mục Giải Cứu Thế Giới trong chương trình Tinh Hà Say Hi

Điểm nhấn cốt lõi của phiên bản này là việc đưa điệu Hát Xoan, di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, vào cấu trúc bài hát. Giai điệu dân gian được hòa âm, phối khí trên nền nhạc Tech House và EDM sôi động, thời thượng, tạo nên nguồn năng lượng bùng nổ, phù hợp với một sân khấu trình diễn lớn.

Tuy nhiên, sau khi lên sóng, tiết mục tại Tinh Hà Say Hi được đánh giá là khác biệt so với bản demo ban đầu và không mang đến nhiều sự ấm áp và chú ý như bản demo gốc

Tuy nhiên, sau khi lên sóng, tiết mục được đánh giá là khác biệt so với bản demo ban đầu và không mang đến nhiều sự ấm áp và chú ý như bản demo gốc. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng phiên bản mới được biểu diễn tại Tinh Hà Say Hi vẫn có những nét riêng biệt khi kết hợp màu sắc âm nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa dân gian.

Dù có nhiều phiên bản khác nhau, bản demo Giải Cứu Thế Giới vẫn là một trong những sound được sử dụng khắp mạng xã hội. Vì vậy, việc Nhã Phương sử dụng bản demo này trong video TikTok cũng không phải điều quá bất ngờ.

Ảnh: FB