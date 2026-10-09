Nhã Phương đang ở đâu?

Động thái của Nhã Phương trái ngược với Trường Giang.

Thời gian qua, Trường Giang - Nhã Phương trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai liên tiếp vướng những ồn ào riêng. Trong khi Trường Giang bị đào lại một số clip, phát ngôn trong quá khứ và thông báo tạm vắng mặt tại 2 Ngày 1 Đêm, Nhã Phương cũng vướng tranh luận liên quan đến một nhãn hàng từng hợp tác.

Giữa những luồng ý kiến trái chiều, Nhã Phương vẫn duy trì một số hoạt động cá nhân và công việc. Mới đây, chị gái ruột của Nhã Phương là Bích Trâm bất ngờ chia sẻ hình ảnh bóng lưng một cô gái. Từ kiểu tóc và vóc dáng trong ảnh, một số cư dân mạng cho rằng nhân vật này có thể là bà xã Trường Giang. Từ hình ảnh được chia sẻ, netizen đặt nghi vấn Nhã Phương đang có chuyến đi đến Huế cùng chị gái. Chuyến đi này không có sự xuất hiện của Trường Giang hay các con.

Trước đó, Nhã Phương và chị gái Bích Trâm nhiều lần đồng hành trong các chuyến đi, từ du lịch đến những hoạt động hướng về đời sống tinh thần như hành hương, thiền định. Hai chị em có mối quan hệ thân thiết và thường chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Nhã Phương được cho là đi Huế cùng với chị gái giữa ồn ào

Nhã Phương và chị gái có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các chuyến đi

Tình hình của Nhã Phương

Khi những ồn ào liên quan đến Trường Giang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nhã Phương cũng vướng tranh luận liên quan đến một nhãn hàng từng hợp tác. Trước những ý kiến trái chiều, nữ diễn viên đã lên tiếng phản hồi, đồng thời mong muốn các thông tin được chia sẻ cần có cơ sở xác thực. Nhã Phương bày tỏ: “Phương mong các phản ánh hoặc góp ý đều được đưa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh những đồn đoán vô căn cứ gây tổn thương cho các bên”.

Trái ngược với sự im ắng của ông xã, Nhã Phương vẫn duy trì một số hoạt động công khai. Sau khi lên tiếng, nữ diễn viên tiếp tục tham gia sự kiện, gặp gỡ bạn bè và cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Trong những lần xuất hiện gần đây, bà xã Trường Giang giữ thái độ khá thoải mái, không chia sẻ thêm về những tranh luận đang diễn ra mà tập trung vào công việc và cuộc sống cá nhân.

Thời gian qua, Nhã Phương vẫn đều đặn cập nhật công việc

Nhã Phương vẫn xuất hiện ở các sự kiện giải trí

Đáng chú ý, trong dịp giỗ Tổ ngành sân khấu năm nay, Nhã Phương xuất hiện cùng Thuý Ngân và Hoàng Oanh thay vì đồng hành với Trường Giang như một số năm trước. Hình ảnh này cũng khiến cư dân mạng chú ý giữa thời điểm mọi động thái của hai vợ chồng đều được quan tâm.

Nhìn chung, Nhã Phương vẫn duy trì nhịp sống tương đối bình lặng, tiếp tục công việc và dành thời gian cho những mối quan hệ thân thiết. Dù liên tục bị réo tên trên mạng xã hội, nữ diễn viên không có thêm nhiều chia sẻ về các ồn ào. Những động thái gần đây cho thấy cô vẫn tập trung vào cuộc sống riêng, trong khi câu chuyện xoay quanh hai vợ chồng vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Nhã Phương không trực tiếp nhắc đến ồn ào của chồng

Ảnh: FBNV