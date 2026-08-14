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Nhà ở quê của Sơn Tùng và MONO

Minh Ngọc
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Hiện tại, Sơn Tùng đang sinh sống tại một khu biệt thự cao cấp ở TP.HCM.

Là một trong những ca sĩ đình đám của Vbiz, Sơn Tùng M-TP không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp âm nhạc nổi bật mà còn được công chúng quan tâm bởi cuộc sống và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Sinh ra và lớn lên tại Thái Bình cũ (nay thuộc phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), nam ca sĩ có nhiều năm gắn bó với quê nhà trước khi vào TP.HCM học tập và phát triển sự nghiệp.

Thái Bình cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Sơn Tùng và em trai MONO. Căn nhà của gia đình nam ca sĩ từng được truyền thông hé lộ nằm trên phố Trần Hưng Đạo, một trong những tuyến đường sầm uất tại khu vực trung tâm Thái Bình cũ.

Là một trong những ca sĩ đình đám của Vbiz, Sơn Tùng M-TP không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp âm nhạc nổi bật mà còn được công chúng quan tâm bởi cuộc sống và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Tổng hợp

Căn nhà của gia đình nam ca sĩ nằm trên phố Trần Hưng Đạo, một trong những tuyến đường sầm uất tại khu vực trung tâm Thái Bình cũ. Ảnh: Tổng hợp

Căn nhà của gia đình Sơn Tùng có 4 tầng và diện tích khoảng 60m². Không gian được thiết kế tương đối đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng. Nhà ở quê của Sơn Tùng vừa là nơi sinh sống của gia đình, vừa kết hợp hoạt động kinh doanh. Bố mẹ nam ca sĩ từng mở cửa hàng thời trang dành cho khách hàng trung niên tại đây.

Hiện tại, Sơn Tùng và em trai Nguyễn Việt Hoàng đều sinh sống và hoạt động tại TP.HCM. Trong khi đó, bố mẹ nam ca sĩ vẫn gắn bó với quê nhà Thái Bình. Căn nhà trên phố Trần Hưng Đạo vì thế vẫn được nhiều người nhắc đến khi nói về nơi gắn bó với gia đình và tuổi thơ của Sơn Tùng trước khi anh trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Vpop. Do công việc bận rộn nên Sơn Tùng chỉ có thể tranh thủ những dịp đi diễn hoặc thời điểm đặc biệt mới về nhà.

Nhà ở quê của Sơn Tùng vừa là nơi sinh sống của gia đình, vừa kết hợp hoạt động kinh doanh. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Sơn Tùng và em trai MONO đều sinh sống và hoạt động tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

Sơn Tùng M-TP không chỉ thành công trong sự nghiệp âm nhạc mà còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Nam ca sĩ cũng được biết đến là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê cao, đồng thời sở hữu cuộc sống khá kín tiếng.

Hiện tại, anh được cho là sinh sống tại một khu biệt thự cao cấp thuộc khu vực Nhà Bè, TP.HCM. Không gian nơi đây được thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp hài hòa với thiên nhiên. Các căn biệt thự có diện tích rộng, sử dụng những vật liệu như đá và gỗ.

Biệt thự nằm trong khu biệt thự cao cấp ở huyện Nhà Bè (TP.HCM). Ảnh: Tổng hợp

Được biết, đây là căn biệt thự được nam ca sĩ thuê dài hạn với mức giá khoảng 4.000 USD/tháng, tương đương hơn 90 triệu đồng. Căn biệt thự nằm khá xa trung tâm TP.HCM và được bảo vệ, đảm bảo an ninh 24/24.

Không gian sống gồm 1 tầng trệt và 2 tầng lầu, được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác tinh tế và thoáng đãng. Một trong những điểm đáng chú ý của căn biệt thự là khu vực phía sau tiếp giáp với sông, mang đến tầm nhìn rộng và không gian yên tĩnh.

Bên cạnh đó, khu biệt thự còn có hồ bơi, hồ cảnh quan và sân vườn rộng rãi. Vị trí tương đối tách biệt cùng không gian nhiều cây xanh giúp nơi đây trở thành chốn nghỉ ngơi riêng tư, phù hợp với cuộc sống của nam ca sĩ.

Biệt thự của Sơn Tùng ở hiện tại rất rộng rãi, khang trang và được thiết kế với tông trắng chủ đạo, sàn gỗ cao cấp. Ảnh: FBNV

Sơn Tùng hiện tại còn sở hữu tài sản giá trị khác như xe hơi, đồ hiệu, công ty giải trí... Ảnh: FBNV

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Sơn Tùng

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