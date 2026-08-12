Nhà ở quê của nghệ sĩ Hoài Linh

Nghệ sĩ Hoài Linh sở hữu khối bất động sản trăm tỷ đồng ở TPHCM, Đồng Nai...

Nghệ sĩ Hoài Linh sinh năm 1969, từng là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Việt. Với lối diễn xuất duyên dáng, gần gũi cùng khả năng hóa thân đa dạng, nghệ sĩ ghi dấu ấn qua hàng loạt tiểu phẩm hài, vở kịch, phim điện ảnh và truyền hình. Hoài Linh cũng là gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước.

Bên cạnh diễn xuất, nghệ sĩ Hoài Linh từng đảm nhận vai trò giám khảo tại nhiều chương trình truyền hình. Với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật lâu năm, anh góp phần nhận xét, định hướng và hỗ trợ nhiều gương mặt trẻ trong quá trình bước vào showbiz Việt.

Nghệ sĩ Hoài Linh từng là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Việt. Ảnh: FBNV

Bên cạnh cuộc sống và sự nghiệp nhiều năm trong showbiz, nơi ở thời thơ ấu của nghệ sĩ Hoài Linh cũng từng nhận được sự quan tâm của khán giả. Năm 2020, ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai ruột của Hoài Linh từng chia sẻ vlog ghi lại chuyến trở về căn nhà cũ của gia đình tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

Đây từng là nơi gia đình Hoài Linh sinh sống trước khi chuyển đi. Sau gần 30 năm không có người ở, căn nhà đã xuống cấp và mang vẻ cũ kỹ theo thời gian. Dù vậy, với Dương Triệu Vũ, nơi đây vẫn chứa đựng rất nhiều ký ức về những năm tháng tuổi thơ của các thành viên trong gia đình.

Trong vlog, Dương Triệu Vũ lần lượt đưa khán giả tham quan từng khu vực trong căn nhà. Phần tường, cửa và nhiều vật dụng đã nhuốm màu thời gian, tạo nên vẻ hoài niệm đặc trưng của một ngôi nhà lâu năm không được sử dụng. Theo chia sẻ của Dương Triệu Vũ, gia đình đã rời khỏi căn nhà từ nhiều năm trước. Kể từ đó, nơi này gần như bị bỏ hoang suốt khoảng 30 năm. Khi trở lại, ca sĩ không giấu được sự xúc động khi chứng kiến căn nhà từng gắn bó với tuổi thơ nay đã thay đổi nhiều.

Năm 2020, ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai ruột của Hoài Linh từng chia sẻ vlog ghi lại chuyến trở về căn nhà cũ của gia đình tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Tổng hợp

Đây từng là nơi gia đình Hoài Linh sinh sống trước khi chuyển đi. Ảnh: Tổng hợp

NS Hoài Linh sinh ra trong một gia đình có đông anh chị em. Trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ hài được yêu thích, anh từng trải qua những năm tháng tuổi thơ bình dị, gắn bó với gia đình.

NS Hoài Linh từng gây choáng với cơ ngơi nhà thờ Tổ tại TP Thủ Đức, TP.HCM. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2014 và hoàn thành vào năm 2016, với tổng diện tích cả khuôn viên khoảng 7.000 m². Không gian bên trong được đầu tư nhiều hạng mục, từ khu thờ tự đến sân vườn, tiểu cảnh và cây cảnh.

Trong khuôn viên nhà thờ Tổ, Hoài Linh dành nhiều diện tích để trồng rau, cây ăn quả và chăm sóc cây xanh. Nghệ sĩ cũng từng nuôi một số loài vật như nai, chim, gà... tạo nên không gian gần gũi với thiên nhiên. Đây được xem là một trong những thú vui mà Hoài Linh dành nhiều thời gian chăm chút bên cạnh hoạt động nghệ thuật.

Nhà thờ Tổ của NS Hoài Linh được khởi công xây dựng từ năm 2014. Ảnh: Tổng hợp

Không gian bên trong được đầu tư nhiều hạng mục, từ khu thờ tự đến sân vườn, tiểu cảnh và cây cảnh. Ảnh: Tổng hợp

Sau ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Nghệ sĩ gần như hạn chế cập nhật mạng xã hội và ít chia sẻ về đời tư. Những hình ảnh của nghệ sĩ trong thời gian này chủ yếu được ghi lại bởi đồng nghiệp, bạn bè hoặc người hâm mộ tại các sự kiện, buổi gặp gỡ và những khoảnh khắc đời thường.

Dù ít xuất hiện trước truyền thông, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng có phần chọn lọc hơn. Thời gian gần đây, anh tiếp tục góp mặt trong một số dự án điện ảnh, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau thời gian hạn chế xuất hiện. Mỗi lần tái xuất, nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.