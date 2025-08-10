Nhà “nhỏ như chuồng chim”, giá tiền tỷ vì lý do không ngờ

Nhà cũ, hỏng, nhỏ được bán với giá “trên trời”

Tại tiểu khu số 150 đường Dong Ba, Tây An, Trung Quốc, một căn hộ chỉ vỏn vẹn 6,4m2 được rao bán với giá lên đến 700.000 NDT, tương đương hơn 2,4 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn nhiều dự án nhà ở cao cấp tại Tây An, khiến nhiều người không khỏi cảm thấy “choáng váng”.

Đi bộ dọc theo đường Dong Ba, bạn sẽ thấy những dãy nhà một phòng. Những ngôi nhà có giá khoảng 700.000 - 800.000 NDT (2,4 - 2,8 tỷ đồng). Ngôi nhà 6,4m2 kể trên cũng nằm ở đây.

Chia sẻ về căn nhà này, một nhân viên môi giới gần đường Dong Ba cho biết, đây là nhà riêng, người mua phải thanh toán trong một lần và không được vay thế chấp. Nếu sở hữu ngôi nhà này, con cái của bạn có thể đăng ký nhập học ở trường công trong khu vực.

Ngôi nhà gạch đổ nát, dây điện chằng chịt bên ngoài, trên tường dán đầy quảng cáo. Vết dầu mỡ trong nhà không thể lau chùi sạch. Không gian rộng 6,4m2 chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, không thể ở được và hoàn toàn không có ánh sáng.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của trường công khiến những căn hộ cũ kỹ, xuống cấp này thu hút được rất nhiều phụ huynh. Thậm chí, “cơn sốt nhà” này đã có tiền lệ.

Cuối năm 2024, một căn hộ chỉ 5,66m2 đã xuống cấp tại số 159-271 đường Xi Shi đã được bán với giá lên tới 116.600 NDT (gần 414 triệu đồng)/mét vuông. Vào tháng 5 và tháng 6 năm nay, hai căn hộ cũ khác cũng được bán, mỗi căn có giá lần lượt là 65.464 NDT (232 triệu đồng)/mét vuông và 58.091 NDT (206 triệu đồng)/mét vuông. Tại số 150 đường Đông Thất, nơi căn hộ 6,4 mét vuông tọa lạc, một căn hộ khác rộng 11,28 mét vuông cũng được bán vào tháng 6 với giá 62.056 NDT (220 triệu đồng)/mét vuông.