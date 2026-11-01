Rau ngót càng trồng lâu càng dễ thu hoạch, nhưng hái và chăm không đúng thì cây cũng nhanh già.

Rau ngót là một trong những loại rau khá dễ gặp trong vườn nhà. Chỉ cần vài cành giống ban đầu, cây có thể phát triển thành bụi, cho lá nhiều lần và không phải gieo trồng lại liên tục như nhiều loại rau ăn lá khác. Thế nhưng cũng chính vì cây khá dễ sống nên nhiều nhà gần như để rau ngót tự lớn, khi cần thì ra vặt lá. Nếu đang có một bụi rau ngót trong vườn, 5 điều dưới đây rất đáng để biết.

1. Đừng chỉ tuốt lá, cắt cành đúng cách cây còn có thể tiếp tục bật nhiều chồi mới

Rau ngót là cây lâu năm và có khả năng tái sinh khá tốt sau khi thu hoạch. Vì vậy, thay vì chỉ chăm chăm tuốt hết lá trên những cành dài rồi để lại phần thân trơ trụi, người trồng có thể kết hợp thu hoạch với cắt tỉa những cành đã vươn cao, cành già hoặc mọc quá dày. Sau khi được cắt tỉa hợp lý, cây có thể tiếp tục phát triển chồi bên và tạo những nhánh non mới để thu hoạch ở các đợt sau. Đây cũng là cách giúp bụi rau thấp, gọn hơn, thay vì càng trồng lâu càng cao lêu nghêu và chỉ có lá non ở phần ngọn.

2. Thấy rau ngót ra hoa, kết quả không có nghĩa cây sắp chết

Những bụi rau ngót trồng lâu ngày có thể xuất hiện hoa nhỏ, sau đó hình thành quả. Người chưa từng để ý đôi khi thấy hiện tượng này lại tưởng cây đang có vấn đề, nhưng đây là một phần bình thường trong chu kỳ sinh trưởng của rau ngót. Nếu mục đích chính là lấy lá, mọi người không nhất thiết phải giữ toàn bộ những cành đã già và ra nhiều hoa, quả; có thể cắt tỉa để bụi cây tiếp tục tập trung phát triển những chồi mới. Ngược lại, nếu cây vẫn khỏe thì việc xuất hiện một ít hoa, quả tự nó không phải dấu hiệu khiến cả bụi rau phải nhổ bỏ.

3. Rau ngót chịu được việc thu hái nhiều lần nhưng không nên vặt trụi cả bụi

Thấy cây mọc khỏe, nhiều người mỗi lần nấu canh thường tuốt gần như sạch những cành có lá đẹp. Một vài lần cây vẫn có thể phục hồi nên rất khó nhận ra ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng nếu liên tục lấy quá nhiều lá trong khi cây chưa kịp ra đợt mới, khả năng sinh trưởng sẽ bị ảnh hưởng. Cách hợp lý hơn là thu hoạch luân phiên giữa các cành, ưu tiên phần bánh tẻ và chừa lại đủ lá, chồi để cây tiếp tục phát triển. Những bụi vừa cắt tỉa mạnh, mới trồng hoặc đang sinh trưởng yếu càng không nên bị thu hái liên tục chỉ vì thấy vẫn còn lá.

4. Rau ngót thích đất đủ ẩm nhưng chỗ trồng lúc nào cũng sũng nước lại không phải điều tốt

Rau ngót khá dễ chăm và cần nước để duy trì những đợt lá non, đặc biệt trong thời tiết khô nóng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa ngày nào cũng phải tưới thật nhiều. Đất giữ nước quá lâu, thoát nước kém sẽ không có lợi cho bộ rễ. Với rau trồng trực tiếp trong vườn, nên giữ khu vực gốc thông thoáng và tránh nơi thường xuyên ngập sau mưa; còn nếu trồng trong thùng hoặc chậu thì lỗ thoát nước càng cần được kiểm tra. Mọi người có thể nhìn tình trạng đất và cây để điều chỉnh lượng nước, thay vì cố định một công thức tưới bất kể trời đang nắng hay vừa mưa xong.

5. Rau tự trồng trong vườn vẫn phải rửa kỹ trước khi ăn

Đây là điều khá dễ chủ quan. Rau nhà trồng không phun thuốc không đồng nghĩa có thể hái xuống rồi cho thẳng vào nồi. Lá rau vẫn có thể bám đất, bụi, côn trùng và những chất bẩn từ môi trường; đặc biệt những bụi trồng sát mặt đất, gần khu vực nuôi vật nuôi hoặc nơi có nước bẩn càng cần chú ý. Sau khi hái, nên nhặt bỏ lá sâu bệnh, lá úa và phần không sử dụng, sau đó rửa rau kỹ bằng nước sạch trước khi chế biến. Việc vò rau ngót khi nấu là thói quen của nhiều gia đình để lá mềm hơn, nhưng dù chế biến theo cách nào thì bước làm sạch nguyên liệu ban đầu vẫn không nên bỏ qua.

Rau ngót có một ưu điểm rất đáng giá với những gia đình thích tự trồng rau: không nhất thiết thu hoạch một lần rồi trồng lại từ đầu. Một bụi được chăm và cắt tỉa phù hợp có thể tiếp tục tạo những đợt chồi, lá mới. Vì vậy, thay vì chỉ nhớ tưới nước rồi chờ hái, hãy coi việc thu hoạch cũng là một phần của quá trình chăm cây. Hái vừa đủ, cắt tỉa đúng lúc và giữ bụi cây thông thoáng sẽ giúp rau ngót tiếp tục cho lá qua nhiều đợt.