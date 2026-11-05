Cây khế không quá khó trồng, nhưng muốn cây khỏe và đều quả vẫn cần chăm đúng cách.

Khế là loại cây ăn quả quen thuộc, có thể trồng trực tiếp ngoài vườn hoặc trong chậu lớn nếu nhà không có nhiều diện tích. Cây tương đối dễ sống, tuy nhiên dễ sống không đồng nghĩa với việc cứ trồng xuống rồi để mặc. Một cây khế xanh tốt nhưng thiếu nắng, tưới nước không hợp lý hoặc để cành mọc quá dày vẫn có thể ít hoa, khó đậu quả.

Nếu nhà đang có một cây khế, 4 điều dưới đây là những việc cơ bản nhưng đáng chú ý trong quá trình chăm sóc.

1. Muốn cây khế khỏe và có quả, đừng đặt ở nơi quá thiếu nắng

Khế là cây ưa sáng. Nếu được trồng ngoài vườn, nên ưu tiên khu vực thông thoáng và nhận được ánh sáng tốt thay vì một góc bị nhà, mái che hoặc những cây lớn khác che kín phần lớn thời gian trong ngày. Ánh sáng không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng mà còn liên quan đến khả năng ra hoa, đậu quả của cây. Với khế trồng chậu, đây lại càng là điều cần để ý bởi nhiều gia đình thường đặt cây ở góc sân, hiên nhà hoặc ban công rồi giữ nguyên vị trí trong thời gian dài. Nếu cây liên tục vươn cành về phía có ánh sáng, tán thưa, sinh trưởng yếu hoặc lâu không ra hoa, điều kiện ánh sáng là một trong những yếu tố nên kiểm tra đầu tiên.

2. Khế thích ẩm nhưng không có nghĩa càng tưới nhiều càng tốt

Đất quanh gốc cần duy trì độ ẩm phù hợp, nhất là khi cây còn nhỏ hoặc vào những giai đoạn thời tiết khô nóng. Tuy nhiên, tưới nước theo một lịch cố định mà không quan sát đất có thể khiến cây rơi vào tình trạng thừa nước. Đặc biệt với khế trồng trong chậu, nếu lỗ thoát nước kém, nước đọng lâu quanh rễ sẽ không có lợi cho cây. Cách đơn giản hơn là quan sát tình trạng đất và thời tiết trước khi tưới. Những ngày nắng nóng, đất khô nhanh sẽ cần nước khác với những ngày mưa hoặc độ ẩm cao. Chậu trồng cũng cần có lỗ thoát nước thông thoáng. Nếu thấy nước tưới rất lâu mới rút, đất thường xuyên sũng hoặc bề mặt chậu luôn ướt dù đã lâu không tưới, gia đình nên kiểm tra lại khả năng thoát nước thay vì tiếp tục bổ sung thêm.

3. Đừng tiếc những cành mọc quá dày

Một cây khế lâu năm có thể phát triển khá nhiều cành, đặc biệt nếu được trồng trực tiếp xuống đất. Để mặc toàn bộ cành mọc tự nhiên dễ khiến phần bên trong tán cây trở nên rậm rạp, ánh sáng và không khí khó đi sâu vào bên trong. Gia đình có thể tỉa bỏ những cành khô, cành yếu, cành bị sâu bệnh, cành mọc chen chúc hoặc giao nhau để tán cây thông thoáng hơn. Việc tỉa cũng giúp dễ quan sát cây, phát hiện sâu bệnh và thuận tiện khi thu hoạch. Tuy nhiên, không nên vì muốn cây gọn mà cắt quá mạnh cùng một lúc, đặc biệt khi cây đang ra hoa hoặc mang nhiều quả. Với cây khế trồng gần nhà, việc kiểm soát tán còn có một lợi ích rất thực tế: tránh để cành phát triển sát mái, cửa sổ, đường dây hoặc che kín lối đi.

4. Cây xanh um mà mãi ít quả, đừng chỉ nghĩ đến chuyện bón thêm phân

Đây là tình trạng dễ khiến người trồng sốt ruột. Thấy cây khế nhiều lá nhưng ít hoa hoặc ít quả, phản ứng đầu tiên thường là tìm thêm phân bón. Tuy nhiên, lượng dinh dưỡng không phải yếu tố duy nhất quyết định việc cây có ra quả tốt hay không. Trước tiên nên nhìn lại tổng thể điều kiện cây đang sống: cây có nhận đủ ánh sáng không, tán có quá rậm không, đất có thường xuyên bị úng không và cây đã đủ tuổi cho quả ổn định chưa. Bón quá nhiều phân, đặc biệt loại giàu đạm, cũng có thể thúc cây phát triển thân lá mạnh trong khi việc ra hoa không như mong muốn. Khi cần bổ sung dinh dưỡng, nên sử dụng phân bón phù hợp với cây ăn quả và dùng đúng liều lượng theo hướng dẫn của sản phẩm. Không nên tự ý tăng lượng với suy nghĩ bón càng nhiều cây càng nhanh ra quả.

Khế trồng trong chậu cần chú ý thêm điều gì?

Khế có thể trồng trong chậu nhưng cây càng lớn thì không gian dành cho bộ rễ càng trở thành vấn đề đáng quan tâm. Vì vậy, nên chọn chậu đủ lớn, chắc chắn và thoát nước tốt. Khi cây đã phát triển mạnh mà chậu trở nên quá nhỏ, rễ ken đặc hoặc cây nhanh khô nước bất thường, có thể cần xem xét chuyển sang chậu lớn hơn. Ngoài ra, đất trong chậu có lượng dinh dưỡng hữu hạn nên cần được theo dõi và bổ sung phù hợp trong quá trình trồng. Cũng không nên để chậu khế ở vị trí nước mưa từ mái liên tục dồn xuống khiến đất thường xuyên sũng.

Muốn cây khế lâu năm vẫn khỏe, nên kiểm tra định kỳ

Không cần ngày nào cũng chăm sóc cầu kỳ, nhưng cây khế vẫn nên được quan sát thường xuyên. Lá đổi màu bất thường, cành khô, xuất hiện sâu hại, đất thoát nước kém hay tán cây ngày càng quá rậm đều là những dấu hiệu nên xử lý sớm thay vì đợi đến khi cây suy yếu rõ rệt. Tóm lại, với một cây khế trong vườn nhà, 4 yếu tố cơ bản đáng nhớ là đủ ánh sáng, tưới nước hợp lý, giữ tán thông thoáng và bổ sung dinh dưỡng đúng cách. Chăm đúng từ những việc đơn giản này thường hữu ích hơn việc liên tục tìm những mẹo kích cây ra hoa, ra quả cấp tốc.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo. Việc chăm sóc cần điều chỉnh theo tuổi cây, giống khế, điều kiện đất, khí hậu và vị trí trồng thực tế.