Khăn lau bàn thờ là vật dụng quen thuộc nhưng không phải ai cũng chú ý đến cách sử dụng.

Mỗi lần lau dọn bàn thờ, bên cạnh việc sắp xếp lại đồ thờ, thay nước hay làm sạch bụi bẩn, chiếc khăn lau cũng đóng vai trò quan trọng. Một số gia đình chuẩn bị khăn mới cho mỗi dịp lau dọn, trong khi nhiều nhà giữ riêng một chiếc khăn để sử dụng lâu dài. Thực tế, không có quy định chung bắt buộc phải thay khăn sau mỗi lần lau bàn thờ. Điều đáng quan tâm hơn nằm ở cách chọn khăn, sử dụng và bảo quản sao cho phù hợp.

1. Nên có khăn lau riêng cho bàn thờ

Trong nếp thờ cúng của nhiều gia đình Việt, bàn thờ là không gian được chăm chút và giữ gìn cẩn thận. Bởi vậy, việc dành riêng một chiếc khăn để lau dọn nơi này là thói quen hợp lý, vừa thể hiện sự chu đáo, vừa bảo đảm vệ sinh.

Hãy thử hình dung một chiếc khăn vừa dùng để lau mặt bếp, bàn ăn hoặc tủ đựng đồ, sau đó lại được mang lên lau bàn thờ. Dù đã giặt qua nước, khăn vẫn có thể còn dầu mỡ, bụi bẩn hoặc dư lượng chất tẩy rửa nếu chưa được làm sạch kỹ. Những chất này không chỉ khiến bề mặt đồ thờ bị bẩn trở lại mà còn có thể ảnh hưởng đến một số lớp sơn, lớp phủ trang trí.

Tốt nhất, gia đình nên chuẩn bị khăn mềm, ít xơ, có khả năng thấm hút tốt và dành riêng cho việc lau bàn thờ. Không nhất thiết phải chọn khăn đắt tiền hay một màu sắc cố định. Khăn còn sạch, không bị mốc, không xơ cứng và được bảo quản tốt hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng trong nhiều lần lau dọn. Việc mua khăn mới mỗi dịp lễ Tết là lựa chọn của từng gia đình, không phải yêu cầu bắt buộc trong phong tục thờ cúng.

2. Khăn lau bàn thờ không nên quá ướt

Có một chi tiết dễ bị bỏ qua khi lau bàn thờ gỗ: nước không phải lúc nào cũng giúp làm sạch tốt hơn. Với những bề mặt có nhiều đường chạm khắc, khe ghép hoặc lớp sơn đã cũ, việc dùng khăn sũng nước có thể khiến hơi ẩm và nước đọng lại ở những vị trí khó lau khô. Về lâu dài, độ ẩm kéo dài có thể ảnh hưởng đến gỗ và lớp hoàn thiện bên ngoài.

Vì thế, khi lau bàn thờ, gia đình chỉ nên làm ẩm khăn vừa đủ rồi vắt kỹ, lau nhẹ nhàng theo từng khu vực. Những vị trí có hoa văn chạm trổ cần thao tác cẩn thận, tránh chà xát mạnh hoặc dùng khăn thô ráp làm trầy xước bề mặt. Sau khi lau ẩm, có thể dùng thêm một chiếc khăn mềm khô để thấm hết nước còn sót lại.

Cũng cần thận trọng với thói quen dùng rượu gừng, nước thơm hoặc các loại dung dịch tự pha để lau đồ thờ. Đây là cách làm xuất hiện trong tập quán của một số gia đình, nhưng không có nghĩa mọi chất liệu đều phù hợp. Đặc biệt, rượu và dung dịch chứa cồn có thể ảnh hưởng đến một số lớp sơn, vecni hoặc bề mặt trang trí. Với đồ thờ sơn son thếp vàng, đồ cổ hay những món có lớp hoàn thiện đặc biệt, nên tìm hiểu cách vệ sinh phù hợp thay vì tùy tiện sử dụng hóa chất.

3. Khăn lau bàn thờ dùng xong cần được giặt sạch, phơi khô

Nhiều người chú ý đến việc khăn có sạch trước khi lau hay không, nhưng lại ít quan tâm đến tình trạng chiếc khăn sau khi sử dụng. Trong quá trình lau dọn, khăn có thể giữ lại bụi, tàn hương và các chất bẩn bám trên đồ thờ. Nếu chỉ giũ qua rồi gấp lại cất trong ngăn tủ, nhất là khi khăn vẫn còn ẩm, chiếc khăn rất dễ xuất hiện mùi khó chịu hoặc nấm mốc.

Do đó, sau mỗi lần lau bàn thờ, nên giặt khăn sạch, xả kỹ và phơi ở nơi thoáng khí cho đến khi khô hoàn toàn. Khi cất giữ, có thể dành một hộp hoặc ngăn riêng để tránh khăn tiếp xúc với những vật dụng bẩn khác. Nếu lâu ngày không sử dụng, gia đình cũng nên kiểm tra lại trước khi mang ra lau dọn. Riêng những chiếc khăn đã bị mốc, có mùi khó loại bỏ hoặc bề mặt trở nên thô cứng, tốt nhất nên thay mới. Khăn quá cũ không chỉ khó làm sạch mà còn có nguy cơ để lại xơ vải hoặc gây trầy xước trên những món đồ thờ có bề mặt nhạy cảm.

Nhìn chung, sử dụng khăn lau bàn thờ không cần quá cầu kỳ, nhưng cũng không nên tùy tiện. Một chiếc khăn mềm được dùng riêng, lau đúng cách và giặt sạch sau mỗi lần sử dụng đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản. Quan trọng hơn, việc giữ gìn bàn thờ sạch sẽ, trang trọng nên xuất phát từ sự chu đáo của mỗi gia đình, thay vì những lo lắng về màu khăn, số lần sử dụng hay các điều kiêng kỵ không có căn cứ.