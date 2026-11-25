Việc bố trí bình gas bên trong tủ bếp giúp không gian nấu nướng gọn gàng hơn, nhưng có một số yêu cầu về an toàn mà gia đình không nên bỏ qua.

Khi thiết kế tủ bếp, nhiều gia đình thường dành riêng một khoang bên dưới để đặt bình gas. Có nhà bố trí bình ngay dưới bếp nấu, có nhà đặt lệch sang một bên, tận dụng phần diện tích còn thừa để cất thêm chai lọ, dụng cụ vệ sinh hoặc những món đồ ít dùng đến. Khi đóng cánh tủ lại, toàn bộ bình gas và dây dẫn đều được giấu kín, nhìn căn bếp cũng gọn mắt hơn hẳn.

Tuy nhiên, khác với những ngăn tủ đựng nồi chảo thông thường, khoang tủ chứa bình gas cần đáp ứng những yêu cầu riêng. Nếu nhà bạn cũng đang bố trí bình gas theo cách này, hãy dành chút thời gian kiểm tra 4 vấn đề dưới đây.

1. Khoang tủ đặt bình gas không được kín hoàn toàn

Đây là điều quan trọng hàng đầu nhưng lại dễ bị bỏ qua khi đóng tủ bếp. Nhiều người chú trọng việc giấu bình gas sao cho đẹp mắt mà quên tính đến khả năng lưu thông không khí bên trong.

Khí gas hóa lỏng (LPG) khi thoát ra ngoài có thể tích tụ ở những vị trí thấp do hơi gas nặng hơn không khí. Nếu bình gas nằm trong một khoang tủ kín, khí rò rỉ sẽ khó phân tán và có thể tích tụ mà người bên ngoài không sớm phát hiện.

Vì vậy, khoang chứa bình gas cần được thiết kế có đường thông gió tự nhiên, đặc biệt ở khu vực thấp. Gia đình có thể sử dụng cánh tủ dạng nan hoặc bố trí khe thông gió phù hợp, đồng thời đảm bảo các khe này không bị đồ đạc che lấp.

Nếu tủ bếp hiện tại đang được đóng kín hoàn toàn, bạn nên nhờ nhân viên kỹ thuật kiểm tra, tư vấn phương án cải tạo hoặc chuyển bình gas đến vị trí phù hợp hơn.

2. Không tận dụng khoang đặt bình gas để chứa đồ

Vì bình gas thường không chiếm hết diện tích khoang tủ nên nhiều người có thói quen tận dụng khoảng trống xung quanh để đựng chai lọ, túi nilon, nước lau nhà, bình xịt côn trùng hoặc các dụng cụ vệ sinh. Tuy nhiên, tốt nhất nên dành riêng khoang tủ này cho bình gas và các phụ kiện đi kèm. Việc nhồi nhét đồ đạc có thể cản trở thông gió, chèn ép dây dẫn hoặc gây khó khăn khi cần khóa van bình. Đặc biệt, không để cồn, bình xịt dễ cháy hay các vật liệu dễ bắt lửa trong cùng khoang.

Bản thân bình gas cũng cần được đặt thẳng đứng trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn. Nếu kích thước khoang tủ không phù hợp, tuyệt đối không đặt bình nằm ngang hoặc nghiêng bình để cố đóng được cánh tủ.

3. Chú ý khoảng cách giữa bình gas với bếp và các thiết bị điện

Không phải cứ có mặt đá hoặc vách tủ ngăn cách là có thể yên tâm đặt bình gas ngay bên dưới bếp nấu. Theo hướng dẫn sử dụng bình gas dân dụng 12kg của Gas Petrolimex, bình gas cần được bố trí cách nguồn nhiệt và những vị trí có khả năng phát sinh tia lửa ít nhất 1,5m. Các gia đình cũng không nên tận dụng khoang chứa bình gas để lắp ổ cắm điện, đặt ổ điện kéo dài hoặc bố trí những thiết bị điện không phù hợp với môi trường có nguy cơ rò rỉ khí gas.

Nếu đang chuẩn bị làm tủ bếp mới, mọi người nên trao đổi trước với cả đơn vị thi công tủ và nhân viên kỹ thuật gas để xác định vị trí đặt bình, đường đi của dây dẫn và khoảng cách an toàn. Việc tính toán ngay từ đầu sẽ thuận tiện hơn nhiều so với sửa chữa sau khi tủ đã hoàn thiện.

4. Đừng vì bình gas nằm khuất mà quên kiểm tra định kỳ

Khác với bình gas được đặt ở vị trí dễ quan sát, bình gas nằm trong tủ thường chỉ được nhìn thấy khi người dùng mở cửa để khóa van hoặc thay bình. Bởi vậy, những dấu hiệu bất thường ở dây dẫn và các mối nối cũng dễ bị bỏ sót. Thỉnh thoảng, bạn nên kiểm tra xem dây dẫn có bị gập, nứt, phồng, chèn ép hay xuất hiện dấu vết chuột cắn hay không. Dây dẫn và bộ điều áp cần được thay thế theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không nhất thiết phải đợi đến khi hư hỏng mới thay.

Mỗi lần đổi bình gas, hãy yêu cầu nhân viên kiểm tra độ kín của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng. Nếu có điều kiện, gia đình cũng có thể lắp thêm thiết bị cảnh báo rò rỉ khí LPG tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngoài ra, nên duy trì thói quen khóa van bình sau mỗi lần nấu ăn. Nếu phát hiện mùi gas bất thường từ trong tủ bếp, không bật hoặc tắt thiết bị điện, không dùng lửa để kiểm tra. Chỉ khóa van và mở cửa thông gió nếu có thể thực hiện an toàn, sau đó rời khỏi khu vực nguy hiểm và gọi hỗ trợ từ bên ngoài.

Sau cùng, căn bếp gọn gàng là điều ai cũng mong muốn, nhưng riêng với bình gas, sự thông thoáng, thuận tiện kiểm tra và đảm bảo khoảng cách an toàn cần được ưu tiên hơn tính thẩm mỹ. Nếu khoang tủ hiện tại không đáp ứng được những yêu cầu này, gia đình nên cân nhắc thay đổi vị trí đặt bình thay vì tiếp tục sử dụng như cũ.