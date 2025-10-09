Nhà máy lớn bậc nhất ĐNÁ tại Hà Nội: Công suất "khủng" vừa giảm ngập lụt, vừa "hồi sinh" sông Tô Lịch

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do bão lũ ngày càng diễn biến bất thường.

Theo báo cáo của JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản), hàng năm, lũ lụt gây thiệt hại lớn đến sinh kế của hàng triệu cư dân. Là đối tác chiến lược lâu năm, JICA đã triển khai hàng loạt dự án ODA, tập trung cải thiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, góp phần xây dựng thành phố bền vững.

Hà Nội: Nhà máy xử lý nước thải lớn bậc nhất ĐNÁ đi vào hoạt động

JICA hỗ trợ phát triển Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Đây là một trong những nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á, với công suất 270.000 m³/ngày đêm, tương đương tổng công suất của gần 7 trạm và nhà máy xử lý nước thải tập trung hiện có tại Hà Nội.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá nhìn từ trên cao. Ảnh: Sưu tầm

Sau khi đi vào hoạt động từ ngày 19/8/2025, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được kỳ vọng sẽ giảm ngập đô thị tại Hà Nội đồng thời góp phần "hồi sinh" các dòng sông nội đô như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét. Nước thải sau xử lý sẽ được bổ cập trở lại các dòng sông.

"JICA hy vọng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với hệ thống thoát nước và đường ống quanh sông Tô Lịch, sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt tại Hà Nội" - Trưởng đại diện JICA Việt Nam, ông Kobayashi Yosuke, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 8/10.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là hạng mục chính của Hệ thống Xử lý Nước thải Yên Xá, góp phần cải thiện môi trường trên lưu vực 4.874 hecta, bao gồm 20 phường nội đô Hà Nội. Khi đi vào vận hành đầy đủ, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được kỳ vọng sẽ tăng tỷ lệ nước thải đô thị ở Hà Nội được xử lý từ 28,8% lên khoảng 50%.

Toàn bộ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được đội ngũ nhà thầu và tư vấn Nhật Bản thiết kế, giám sát và thi công, trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi chính thức vận hành.

Sơn La khánh thành đập SABO đầu tiên của Việt Nam

Trong hành trình cùng Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu, JICA tiếp tục hỗ trợ nước ta trong việc xây dựng đập SABO đầu tiên của Việt Nam theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại tỉnh Sơn La.

Đập SABO là một giải pháp công trình hiệu quả, thường được xây dựng ở thượng lưu các con sông có độ dốc lớn và dòng chảy mạnh, giúp giữ lại bùn đất, gỗ trôi, đồng thời ngăn ngừa thiệt hại cho khu vực hạ lưu.

Đập SABO tại tỉnh Sơn La là đập bê-tông khe hở cao 9m. Ảnh: Lao Động

Công trình thủy lợi được ứng dụng rộng rãi từ thế kỷ 19 tại Nhật này dùng để kiểm soát lũ quét, sạt lở đất và dòng chảy bùn đá trên các sông có độ dốc lớn và tốc độ dòng chảy cao.

Đập SABO xây dựng tại tỉnh Sơn La là đập bê-tông khe hở với chiều dài 61m, chiều rộng 3m ở đỉnh đập, và cao 9m. Đập khánh thành ngày ngày 16/4/2025.

Theo JICA, đập SABO không chỉ giảm thiệt hại về người và tài sản mà còn bảo vệ hạ tầng giao thông, đất canh tác, góp phần phát triển bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nếu được đầu tư xây dựng đồng bộ, hệ thống đập SABO có thể trở thành mô hình tiêu biểu để Việt Nam nhân rộng công trình này tại các khu vực khác có nguy cơ lũ quét và sạt lở tương tự.