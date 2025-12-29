Nhà máy điện gió Savan 1 của Bầu Hiển tại Lào chính thức vận hành thương mại

Theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn T&T Group, ngày 26/12, 48 tuabin gió thuộc Nhà máy điện gió Savan 1 – dự án năng lượng tái tạo do T&T Group đầu tư và phát triển tại Lào – đã chính thức vận hành thương mại, đưa dòng điện sạch về Việt Nam. Tổng công suất đạt 300MW.

Nằm tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào, nhà máy điện gió Savan 1 là dự án điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất mà Tập đoàn T&T Group đầu tư từ trước cho đến nay; đánh dấu bước đi đầu tiên của Tập đoàn này trong chiến lược năng lượng xuyên biên giới. Với tổng công suất lắp đặt lên tới 495 MW và tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD, nhà máy điện gió Savan 1 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu trong hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Lào.

Dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trao hợp đồng tô nhượng cho T&T Group từ tháng 1/2025. Theo hợp đồng này, Chính phủ CHDCND Lào đồng ý cho Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 (thành viên của T&T Group) thiết kế, xây dựng, sở hữu và vận hành dự án với thời hạn 25 năm để xuất khẩu, bán điện về Việt Nam.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án có công suất lắp đặt 300 MW, tổng vốn đầu tư hơn 490 triệu USD. Trước đó, tháng 8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ Dự án nhà máy điện gió Savan 1 về Việt Nam. Hợp đồng mua bán điện cho Dự án điện gió Savan 1 giữa Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã chính thức được ký kết, tạo cơ sở pháp lý để dòng điện từ dự án được đưa vào hệ thống điện Việt Nam.

Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 cũng đã ký Thỏa thuận thu xếp vốn cho dự án với Ngân hàng MB. Theo thỏa thuận này, Ngân hàng MB là ngân hàng đầu mối cam kết thu xếp thành công và phân bổ toàn bộ gói tài trợ để chủ đầu tư thực hiện triển khai giai đoạn 1. Tổng thầu thi công dự án là liên danh nhà thầu IPC E&C - GEDI.

Nhà máy điện gió Savan 1 đã vận hành thương mại ngay những ngày cuối năm 2025.

Ngay sau khi nhận hợp đồng tô nhượng, T&T Group đã khẩn trương xây dựng tuyến đường truyền tải 220 kV dài hơn 50km từ nhà máy về cột chờ phía Việt Nam. Tuyến truyền tải được hoàn thành vào cuối tháng 8/2025, tạo ra “huyết mạch” để đưa dòng điện sạch về nước.

Song song, T&T Group cũng đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện nhà máy Savan 1 với quyết tâm cao độ cán đích vận hành thương mại ngay dịp cuối năm 2025.

Theo đại diện T&T Group, sự kiện Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành thương mại ngày 26/12 vừa qua là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước đi vững chắc của T&T Group trong lĩnh vực đầu tư năng lượng sạch xuyên biên giới. Đồng thời, đây cũng là minh chứng khẳng định năng lực cũng như cam kết của T&T Group trong việc củng cố an ninh năng lượng quốc gia, từng bước mở rộng không gian phát triển kinh tế, nâng tầm hợp tác song phương bền chặt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

“Việc Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành thương mại là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để T&T Group tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án năng lượng sạch xuyên biên giới theo hướng bền vững, hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo; từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa T&T Group trở thành nhà phát triển năng lượng hàng đầu Việt Nam,” đại diện Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh.

Việc nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành thương mại là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước đi vững chắc của T&T Group trong lĩnh vực đầu tư năng lượng sạch xuyên biên giới.

Trong nhiều năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là điện giữa Việt Nam - Lào được đẩy mạnh; hai nước đã tăng cường ký kết hợp tác triển khai nhiều dự án đầu tư và các hoạt động hợp tác năng lượng, với trọng tâm là Hiệp định mua bán điện – than giữa Chính phủ hai nước nhằm thúc đẩy kết nối hạ tầng, phát triển các dự án năng lượng và tăng cường trao đổi điện năng. Trên bối cảnh đó, việc triển khai và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện gió Savan 1 cho thấy các thỏa thuận, hiệp định hợp tác song phương đang từng bước được cụ thể hóa bằng những dự án hiệu quả, bền vững.

Ở góc độ rộng hơn, dự án cũng phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân trong việc tham gia triển khai các dự án năng lượng xuyên biên giới, góp phần bổ sung nguồn cung điện, tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững đang trở thành xu hướng chung của khu vực.