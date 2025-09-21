Nhà khai thác máy bay An-124 Ruslan lớn nhất thế giới đã được giải cứu

Volga-Dnepr tự nguyện chuyển giao quyền kiểm soát cho nhà nước, tức là quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên như các nguồn tin trong ngành gần đây đã đưa tin, Bộ Giao thông vận tải Nga cho rằng việc quốc hữu hóa công ty này là không nên.

Lý do rất đơn giản: Việc nhà nước tham gia vào các công ty hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây (từ Anh, Liên minh châu Âu, Canada và Hoa Kỳ) sẽ không hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển của công ty mẹ, dựa trên việc thực hiện mô hình chống trừng phạt cho hậu cần vận tải hàng không.

Hiện tại, hãng hàng không mẹ của Volga-Dnepr vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng 3 máy bay vận tải An-124 còn hoạt động trong số 11 chiếc (4 chiếc đã bị tịch thu ở nước ngoài) và 5 chiếc Il-76, cũng như hãng vận tải con Atran, vận hành 2 máy bay cánh quạt An-12.

Một công ty con khác, AirBridgeCargo, vận hành 18 máy bay thân rộng của Boeing (4 chiếc Boeing 747-400F, 13 chiếc Boeing 747-8 và 1 chiếc Boeing 777F), đã ngừng hoạt động vào năm 2022.

Nhưng một nhà thầu đã xuất hiện để cứu nhà khai thác máy bay An-124 Ruslan lớn nhất thế giới. Yevgeny Solodilin - cựu CEO của Sân bay Zhukovsky và Red Wings Airlines, đồng thời là người đứng đầu Tập đoàn EAS, muốn mua lại toàn bộ Tập đoàn Volga-Dnepr (3 công ty được liệt kê ở trên, cũng như Volga-Dnepr Technics và Volga-Dnepr Engineering).

Người mua có kế hoạch khôi phục nhà khai thác vận tải hàng hóa: trả lại 9 chiếc Boeing cho bên cho thuê, đưa số máy bay nước ngoài còn lại vào hoạt động và lấy lại số máy bay bị tịch thu ở nước ngoài cho Nga. Tập đoàn EAS của ông Solodilin đã ký một thỏa thuận mua sơ bộ, nhưng giá giao dịch vẫn chưa được biết.

Nhà tài phiệt Yevgeny Solodilin sẽ cứu được Tập đoàn Volga-Dnepr?

Cần lưu ý rằng Tập đoàn Volga-Dnepr đã tích lũy 500 triệu đô la tiền nợ, một số lượng lớn máy bay của tập đoàn đang nằm không và thị phần của tập đoàn đã nhượng lại cho các nhà khai thác khác.

Cho đến năm 2022, Volga-Dnepr là doanh nghiệp hàng đầu thế giới về vận tải hàng hóa siêu trường và siêu trọng, cạnh tranh thành công trên thị trường toàn cầu và xây dựng hệ thống "tuyến đường vòng quanh thế giới".

Tuy nhiên hoạt động của họ sau đó suy giảm mạnh do ảnh hưởng phi thị trường từ các nước phương Tây.

Trong hơn 3 thập kỷ (từ năm 1990), Volga-Dnepr đã và đang xây dựng một hệ thống logistics toàn diện, bao gồm vận tải, bảo hiểm, bảo dưỡng và sửa chữa.

Ví dụ, Volga-Dnepr Technics Moscow hoạt động tại các sân bay lớn của Moscow và được chứng nhận bảo dưỡng máy bay Boeing 777, 747, 737, Airbus A320 và SSJ-100, cũng như sửa chữa các bộ phận cho các máy bay này.

Volga-Dnepr Engineering có quyền ưu tiên chứng nhận các cải tiến thiết kế lớn và nhỏ cho máy bay vận tải, động cơ turbine khí và các bộ phận Loại 2 và 3 - một năng lực mà chỉ một số ít công ty tại Liên bang Nga sở hữu. Mạng lưới dịch vụ bao phủ tới tám sân bay của Nga.

Bất chấp những thách thức, Tập đoàn Volga-Dnepr vẫn giữ được đội ngũ nhân sự và chuyên môn độc đáo, vốn rất quan trọng đối với toàn bộ ngành hàng không Nga. Với trường học, nhân sự, kinh nghiệm tích lũy, cơ sở hạ tầng và thiết bị còn nguyên vẹn.

Nga hiện có cơ hội giành lại ít nhất một phần thị phần đã mất trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Các khoản đầu tư của ông Solodin đang thổi một luồng sinh khí mới vào toàn bộ một ngành công nghiệp từng bị coi là trì trệ.