Nhà cung cấp của Nvidia liên tiếp rót tiền vào Việt Nam

Đến nay, Wistron đã rót hàng trăm triệu USD vào Công ty TNHH Wistron InfoComm (Việt Nam).

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Ngày 09/09/2026, Wistron Corporation, tập đoàn điện tử có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời là một trong những nhà cung cấp của Nvidia cho biết Hội đồng quản trị tập đoàn đã thông qua khoản đầu tư bổ sung tối đa 59,1 triệu USD cho Công ty TNHH Wistron InfoComm (Việt Nam), công ty con do Wistron sở hữu 100% vốn.

Khoản tiền sẽ được sử dụng để nâng cấp cơ sở và mua sắm thiết bị, nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh server trong tương lai. Ước tính theo tỷ giá hiện nay, giá trị khoản đầu tư tương đương gần 1.500 tỷ đồng.

Khoản 59,1 triệu USD mới nhất nối dài chuỗi quyết định đầu tư của Wistron tại Việt Nam trong năm 2026.

Ngày 08/05/2026, Hội đồng quản trị Wistron đã thông qua thêm 19 triệu USD chi phí đầu tư cho Công ty TNHH Wistron InfoComm (Việt Nam), nhằm mở rộng công suất mảng thiết bị chuyển mạch mạng.

Đến ngày 26/06/2026, tập đoàn tiếp tục phê duyệt thêm 24,5 triệu USD cho cơ sở tại Việt Nam, sử dụng vào xây dựng và cải tạo công trình cũng như mua máy móc, thiết bị.

Ngày 04/08/2026, Wistron lại thông qua việc bơm thêm 40 triệu USD vào Công ty TNHH Wistron Property (Việt Nam), một công ty con khác do tập đoàn sở hữu toàn bộ vốn.

Trước đó, tháng 12/2025, Wistron đã phê duyệt khoản đầu tư tối đa 134,8 triệu USD cho Công ty TNHH Wistron InfoComm (Việt Nam). Khoản tiền này được dành cho xây dựng cơ sở mới, cải tạo công trình và mua thiết bị, chủ yếu phục vụ phát triển hoạt động kinh doanh thiết bị mạng.

Cuối năm 2024, tập đoàn cũng từng thông qua ngân sách không quá 964,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 37,1 triệu USD tại thời điểm công bố, để Công ty TNHH Wistron InfoComm (Việt Nam) nhận chuyển nhượng khoảng 37,1 ha đất, phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động trong tương lai.

Công ty TNHH Wistron InfoComm (Việt Nam) được thành lập từ năm 2020, trụ sở chính tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, giai đoạn II, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Wistron thành lập năm 2001, trụ sở chính đặt tại Đài Loan (Trung Quốc), văn phòng hoạt động tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu.

Wistron hoạt động trong lĩnh vực ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc) cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông.

Các sản phẩm, dịch vụ chính của công ty bao gồm thiết kế, sản xuất, hỗ trợ sau bán hàng và dịch vụ tái chế cho máy tính xách tay, máy tính để bàn, màn hình chuyên nghiệp, VoIP, hệ thống máy chủ và lưu trữ, máy tính công nghiệp (IPC), thiết bị di động doanh nghiệp, ô tô, thiết bị cầm tay, thiết bị mạng và thiết bị truyền thông.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, tổng doanh thu hợp nhất của Wistron đạt 1.742 tỷ Đài tệ và lợi nhuận sau thuế là 24,5 tỷ Đài tệ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 7,78 Đài tệ.