Nhà có trẻ nhỏ/người lớn tuổi, khi mua máy hút ẩm điều đầu tiên cần chú ý là gì?

Theo các chuyên gia của EVN, máy hút ẩm giúp giảm độ ẩm dư thừa, loại bỏ vi khuẩn trong không khí và bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi ẩm mốc. Vậy, khi chọn mua máy hút ẩm, đâu là những thông tin bạn cần nắm rõ trước khi "rút ví"?

Một trong những điều bạn nên chú ý đầu tiên - bên cạnh công suất, công nghệ tiết kiệm điện - đó là ĐỘ ỒN CỦA MÁY HÚT ẨM, đặc biệt nếu dùng trong phòng ngủ, phòng làm việc hoặc nhà có trẻ nhỏ/người lớn tuổi.

Phạm vi độ ồn phổ biến của máy hút ẩm

Máy hút ẩm gia đình thường có độ ồn từ 30-60 dB (decibel), tùy thuộc vào công suất, loại máy và tốc độ quạt.

Mức phổ biến nhất: 40-50 dB – Đây là khoảng tiếng ồn chấp nhận được cho hầu hết gia đình, tương đương với:

Tiếng mưa rơi nhẹ hoặc tiếng thì thầm.

Tiếng quạt máy tính hoặc tủ lạnh hoạt động bình thường.

Tiếng trò chuyện nhẹ nhàng (khoảng 50-60 dB).

Máy nhỏ gọn hoặc siêu êm (dành cho phòng ngủ hoặc nhà có trẻ nhỏ/người lớn tuổi): Thường dưới 40 dB, thậm chí có model chỉ 32-35 dB.

Máy lớn (công suất cao, hút 20-50 lít/ngày) có thể lên đến 50-70 dB khi chạy hết tốc độ (gần như tiếng vòi sen hoặc máy giặt), nhưng ít phổ biến ở nhà dân dụng.

Mức độ ồn nào của máy hút ẩm là "êm" và phù hợp với từng không gian?

Dưới 40 dB: Rất êm, lý tưởng cho phòng ngủ, phòng trẻ em, văn phòng cá nhân hoặc người nhạy cảm với tiếng ồn. Tương đương tiếng thì thầm hoặc thư viện yên tĩnh – bạn hầu như không nghe thấy khi ngủ.

40-50 dB: Êm ái, phù hợp cho phòng khách, sinh hoạt chung hoặc dùng ban đêm nếu bạn quen với tiếng ồn nhẹ (như quạt trần). Hầu hết máy hút ẩm tốt trên thị trường Việt Nam (Sharp, Kangaroo, Roler, Panasonic, FujiE) nằm ở mức này.

Trên 50 dB: Có thể gây khó chịu nếu dùng lâu trong không gian yên tĩnh (như phòng ngủ). Chỉ nên dùng cho nhà kho, gara, tầng hầm hoặc nơi ít người ở.

Hy vọng với những thông tin này, người dùng có thể đưa ra những lựa chọn hợp lý cho nhu cầu gia đình mình.