Dùng tủ lạnh lâu nay, giờ tôi mới biết mẹo vạch mặt "thủ phạm ngốn điện tủ lạnh" chỉ bằng tờ gấy A4

Sau Tết, tủ lạnh thường đầy ắp đồ thừa. Việc này không chỉ khiến tủ lạnh nhà bạn "ám mùi" mà còn khiến hóa đơn tiền điện tốn kha khá.

Các chuyên gia EVN cho biết, chi phí tiền điện cho tủ lạnh có thể chiếm trung bình từ 16% - 22% tổng tiền điện cả năm của một hộ gia đình. Tuy nhiên, nếu biết mẹo dùng tủ lạnh tiết kiệm điện này, hóa đơn tiền điện sau Tết nói riêng và cả năm nói chung của gia đình bạn có thể được cải thiện:

1. Sắp xếp thực phẩm hợp lý

- Không nhồi nhét quá đầy (để không khí lạnh lưu thông tốt).

- Đặt đồ tươi (rau củ, thịt cá) ở ngăn mát, đồ đông ở ngăn đá.

- Dùng hộp kín hoặc túi zip để bọc thực phẩm, tránh bay hơi nước làm tủ phải làm lạnh nhiều hơn.

2. Cách phát hiện "thủ phạm" gây tốn điện của tủ lạnh

Gioăng (ron) cửa bị mòn/hở - khí lạnh thoát ra, tủ phải chạy liên tục - là "thủ phạm" lớn nhất làm ngốn tiền điện nhà bạn.

Để kiểm tra gioăng cửa tủ lạnh có còn tốt hay đã bị mòn, hở (làm khí lạnh thoát ra ngoài, tốn điện), bạn chỉ cần 1 tờ giấy A4.

Cách làm Chuẩn bị: Lấy một tờ giấy A4 (hoặc bất kỳ tờ giấy mỏng nào, như giấy in cũ hoặc tờ lịch). Mở cửa tủ lạnh. Đặt tờ giấy vào khe giữa gioăng cửa và thân tủ (thường ở cạnh cửa, nơi gioăng dính sát vào tủ). Đóng cửa tủ lại nhẹ nhàng (không cần đóng mạnh). Kéo nhẹ tờ giấy ra ngoài. Kết quả: Nếu kéo nhẹ không ra (giấy bị kẹt chặt, phải kéo mạnh mới tuột ra): Gioăng còn tốt, kín khít, khí lạnh không thoát. Nếu kéo dễ dàng ra (giấy tuột ra ngay, không có lực cản): Gioăng đã mòn, hở, cần thay mới để tránh tủ lạnh phải chạy liên tục, tốn điện và làm lạnh kém.

3. Chọn vị trí đặt tủ thật thoáng mát

Đừng để tủ sát tường hay gần bếp, lò vi sóng, nắng trực tiếp. Giữ khoảng cách ít nhất 15-20 cm xung quanh (đặc biệt phía sau) để tản nhiệt tốt. Nếu tủ ở nơi nóng bức, máy nén phải "cày" nhiều hơn, gây tốn điện. Sau Tết, nhiều nhà dọn lại bếp – đây là lúc di chuyển tủ ra chỗ thoáng.

4. Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

- Ngăn mát: Chỉ cần 5-8°C (không cần lạnh quá, tránh đông đá thực phẩm).

- Ngăn đá: -18°C là đủ (đừng chỉnh thấp hơn trừ khi cần đông cứng lâu dài).

Sau Tết, thời tiết dần ấm lên, bạn có thể giảm nhiệt độ một chút để tiết kiệm điện mà vẫn giữ đồ tươi.

5. Chọn tủ có nhãn năng lượng cao

Nếu tủ cũ quá tốn điện, Tết năm sau cân nhắc thay tủ mới có 5 sao (theo tiêu chuẩn TCVN 7829:2016). Tủ inverter (biến tần) tiết kiệm hơn 20-30% so với tủ thường, đặc biệt hữu ích cho gia đình đông người.

6. Hạn chế mở cửa thường xuyên

Sau Tết, ai cũng hay mở tủ lấy đồ linh tinh. Hãy lấy hết một lần thay vì mở ra mở vào nhiều lần. Mỗi lần mở cửa, tủ mất 5-10 giây để "bù lạnh" lại.

7. Không để tủ trống hoặc đầy quá

Tủ trống phải chạy nhiều để làm lạnh không khí gây tốn điện. Tủ đầy quá không khí không lưu thông cũng gây tốn điện. Lý tưởng là 70-80% công suất, vừa đủ đồ ăn hàng ngày.



