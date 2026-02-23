Vào ngày 18-19/2/2026, tại thủ đô Paris (Pháp), Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã chính thức thông qua đề xuất đưa Việt Nam trở thành quốc gia liên kết của IEA – một bước tiến quan trọng khẳng định vị thế ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

"Quyết định của IEA là minh chứng rõ nét, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết tâm cao của Việt Nam trong hành trình chuyển dịch năng lượng và hành động vì khí hậu toàn cầu" - Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu tại sự kiện, theo báo Nhân Dân.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải bắt tay Tiến sĩ Fatih Birol - Giám đốc Điều hành IEA. Ảnh: TTXVN

Tiến sĩ Fatih Birol, Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khẳng định rằng các nước thành viên rất đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng với Việt Nam, hướng tới việc xây dựng một hệ thống năng lượng toàn cầu an toàn, bền vững và giá cả phải chăng.

Tiến sĩ Fatih Birol Việt Nam – với dân số hơn 100 triệu người, cùng tiềm năng khổng lồ về điện mặt trời, thủy điện, khí đốt và triển vọng phát triển điện hạt nhân trong tương lai gần – sẽ trở thành một quốc gia liên kết quan trọng của IEA

Với sự gia nhập của Việt Nam, mạng lưới quốc gia liên kết của IEA nay đã tăng lên con số 14, bao gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam và các quốc gia khác.

Việc nâng cao quan hệ với các quốc gia chủ chốt như Brazil, Ấn Độ, Việt Nam... giúp thị phần của mạng lưới IEA mở rộng đáng kể, lên hơn 80% tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu – (tăng vọt từ dưới 40% cách đây 10 năm).

Điều này khẳng định vai trò trung tâm của IEA trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy hiệu quả sử dụng và chuyển dịch năng lượng sạch bền vững.

Hội nghị Bộ trưởng IEA 2026 quy tụ gần 60 bộ trưởng, lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia thành viên và liên kết, cùng hàng chục giám đốc điều hành từ các "ông lớn" năng lượng toàn cầu như EDF, TotalEnergies, Shell.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA - International Energy Agency) là tổ chức quốc tế độc lập, trụ sở tại Paris (Pháp), thành lập năm 1974 trong khuôn khổ OECD, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy chính sách năng lượng bền vững, hiệu quả và chuyển dịch năng lượng sạch toàn cầu. "Quốc gia liên kết" (Association countries) là một hình thức hợp tác đặc biệt mà IEA thiết lập từ năm 2015. Đây là mối quan hệ đối tác chiến lược dành cho các quốc gia không phải thành viên chính thức nhưng có vai trò quan trọng trong thị trường năng lượng toàn cầu.



