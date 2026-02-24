Trong 3 loại máy giặt lồng đứng, lồng ngang và lồng nghiêng - loại nào tốn ít điện nhất?

Máy giặt là thiết bị gia dụng phổ biến trong các gia đình hiện nay, giúp các bà nội trợ tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, máy giặt cũng là một trong những thiết bị tiêu thụ khá nhiều năng lượng. EVN cho biết, trung bình máy giặt chiếm khoảng 4,2% tổng điện năng tiêu thụ trong hộ gia đình.

Do đó, gia đình khi mua máy giặt nên lựa chọn máy giặt có dán nhãn tiết kiệm năng lượng nhiều sao, tốt nhất là 5 sao năng lượng, để tiết kiệm điện.

Hiện nay, thị trường có 3 kiểu máy giặt gia dụng phổ biến gồm: Máy giặt lồng đứng, lồng ngang và lồng nghiêng. Các loại này tiêu thụ điện, nước thế nào?

Máy giặt lồng đứng, lồng ngang và lồng nghiêng - loại nào tốn ít điện nhất?

Máy giặt lồng đứng

Đặc điểm:

- Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng.

- Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn.

Tiêu thụ điện và nước: Cao nhất

Máy giặt lồng ngang

Đặc điểm:

- Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao.

- Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm.

Tiêu thụ điện và nước: Tiết kiệm hơn

Máy giặt lồng nghiêng

Đặc điểm:

- Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt.

- Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm.

Tiêu thụ điện và nước: Tiết kiệm hơn



