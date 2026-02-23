Những ngày đầu xuân 2026 luôn được xem là thời điểm “mở vận” cho cả năm. Sau Tết, khi mọi thứ dần trở lại quỹ đạo bình thường, nhiều người bắt đầu chú ý nhiều hơn đến không gian sống của mình. Không chỉ đơn giản là dọn dẹp cho sạch sẽ, mà còn để ý xem căn nhà có đang mang lại cảm giác dễ chịu, sáng sủa và nhẹ nhõm hay không.

Trong phong thủy nhà ở, vận khí không phải thứ gì quá huyền bí. Nó thể hiện qua sự lưu thông của ánh sáng, không khí, cách sắp xếp đồ đạc và trạng thái sinh hoạt hàng ngày. Một ngôi nhà cân bằng, gọn gàng và có sức sống thường tạo ra năng lượng tích cực cho chính người sống bên trong. Và khi tinh thần tích cực, cơ hội về công việc, tài chính hay các tin vui cũng dễ xuất hiện hơn.

Nếu đầu năm 2026, nhà bạn đang có một trong bốn dấu hiệu dưới đây, đó có thể là tín hiệu tốt cho một năm nhiều chuyển biến.

1. Ánh sáng tự nhiên tràn vào nhà nhiều hơn

Ánh sáng là yếu tố quan trọng bậc nhất trong phong thủy. Nhà càng sáng, dương khí càng mạnh. Đặc biệt nếu buổi sáng mở cửa ra đã thấy nắng chiếu vào phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung, đó được xem là dấu hiệu vận khí đang lưu thông tốt.

Một ngôi nhà tối tăm, ẩm thấp thường khiến tâm trạng nặng nề, dễ sinh cảm giác bế tắc. Ngược lại, ánh nắng tự nhiên giúp kích hoạt năng lượng tích cực, tăng sự minh mẫn và chủ động trong công việc.

Nếu sau Tết bạn dọn dẹp lại cửa sổ, kéo rèm gọn gàng, lau kính sạch sẽ và cảm thấy nhà sáng hơn hẳn, đó không chỉ là thay đổi về mặt vật lý mà còn là tín hiệu môi trường sống đang “mở đường” cho những khởi đầu mới.

2. Cây trong nhà xanh tốt, ra chồi non đầu năm

Cây cối tượng trưng cho sự sinh trưởng và phát triển. Đầu xuân là thời điểm cây dễ bật lộc, nhưng nếu cây trong nhà bạn xanh tốt, ít sâu bệnh và ra lá mới đúng dịp năm mới, đây được xem là dấu hiệu sinh khí mạnh.

Phong thủy quan niệm rằng nơi nào cây sống khỏe, nơi đó có nguồn năng lượng hài hòa. Cây không chỉ làm đẹp không gian mà còn điều hòa không khí, tạo cảm giác thư thái cho gia chủ.

Đặc biệt, nếu những chậu cây đặt gần cửa chính hoặc phòng khách phát triển tốt, đó được xem là biểu tượng của cơ hội và tài lộc đang có “đất” để sinh sôi.

3. Khu vực bếp luôn ấm áp, gọn gàng và đủ đầy

Bếp là nơi giữ lửa, tượng trưng cho sự no đủ và ổn định tài chính. Một căn bếp đầu năm sạch sẽ, không tồn đọng thực phẩm hỏng, không ám mùi ẩm mốc thể hiện gia đình có sự chu toàn và trật tự.

Thùng gạo đầy, hũ nước đầy hay đơn giản là tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng đều mang ý nghĩa nền tảng tài chính không bị đứt đoạn. Phong thủy xem bếp là “kho tài lộc” của gia đình, nên khi khu vực này ổn định và ấm áp, vận khí cũng dễ vững vàng hơn. Một ngôi nhà có bếp sáng sủa, gọn gàng thường cũng là nơi các thành viên cảm thấy an tâm và gắn kết hơn.

4. Cửa chính thông thoáng, không bị chắn lối

Cửa chính được ví như “miệng khí” của ngôi nhà, nơi đón năng lượng từ bên ngoài vào. Nếu khu vực này sạch sẽ, không chất đống giày dép, không đặt vật cản chắn lối, đó là dấu hiệu rất tích cực.

Nhiều người sau Tết có thói quen dọn lại lối ra vào, thay thảm mới hoặc lau chùi tay nắm cửa. Những thay đổi nhỏ này giúp không gian trước cửa sáng sủa hơn, tạo cảm giác rộng mở.

Trong phong thủy, cửa thông thoáng tượng trưng cho cơ hội dễ bước vào nhà. Không gian bị che chắn, lộn xộn dễ khiến năng lượng trì trệ, còn cửa gọn gàng giúp dòng khí lưu thông liên tục.