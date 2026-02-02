Thực tế cho thấy, những người sống lâu trong không gian bừa bộn thường dễ mệt mỏi, trì trệ, thiếu động lực. Ngược lại, một căn nhà gọn gàng, thoáng đãng giúp con người nhẹ đầu hơn, dễ suy nghĩ tích cực và làm việc hiệu quả hơn. Nhà không cần lớn, nhưng phải sạch và đủ chỗ thở.

Vấn đề nằm ở chỗ: rất nhiều gia đình vô tình biến nhà mình thành… kho chứa đồ. Những món “để đó cũng chẳng sao”, “biết đâu có lúc cần”, cứ thế chất chồng qua năm này tháng khác. Không gian sống bị bào mòn dần, còn tinh thần thì ngày một nặng nề.

Nếu đang muốn dọn nhà, dọn lại năng lượng sống cho năm mới, hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ 9 thứ dưới đây – dù nhà bạn lớn hay nhỏ cũng không nên tích trữ.

1. Thùng carton, hộp giấy cũ

Mua sắm online nhiều, nhà nào cũng có vài chiếc thùng carton. Ban đầu giữ lại vì nghĩ “gom bán cũng được ít tiền”, nhưng thực tế là giữ cả năm trời cũng chỉ bán được vài chục nghìn.

Chưa kể, thùng carton đi qua nhiều kho bãi, xe vận chuyển, rất dễ bám bụi, vi khuẩn, thậm chí nấm mốc. Để ở ban công, hành lang hay gần cửa ra vào vừa xấu nhà, vừa không an toàn. Nếu không có chỗ cất riêng và kế hoạch xử lý rõ ràng, tốt nhất là bỏ sớm.

2. Túi nilon tích trữ quá nhiều

Tận dụng túi nilon làm túi rác là thói quen tiết kiệm quen thuộc. Nhưng “tiết kiệm có kiểm soát” khác hoàn toàn với việc nhét đầy một ngăn tủ chỉ để chứa túi.

Rất nhiều gia đình, đặc biệt là nhà có người lớn tuổi, để túi nilon ở khắp nơi: bếp, gầm chậu rửa, góc ban công. Vừa mất thẩm mỹ, vừa gây rối khi cần tìm đồ. Giữ lại một lượng vừa đủ, còn lại nên mạnh tay loại bỏ.

3. Quần áo không còn mặc

Tủ quần áo chật kín nhưng sáng nào cũng than “không có gì để mặc” – đó là dấu hiệu điển hình của việc giữ quá nhiều đồ không còn giá trị sử dụng.

Những bộ quần áo “vẫn còn tốt”, nhưng 2–3 năm không động đến, thực chất chỉ chiếm diện tích và khiến bạn mất công dọn dẹp mỗi mùa. Nếu không mặc trong vòng một năm, khả năng cao là bạn sẽ không bao giờ mặc lại. Cho đi, thanh lý hoặc bỏ đi – tủ quần áo gọn sẽ giúp bạn nhẹ đầu hơn rất nhiều.

4. Bộ đồ ăn cũ không còn dùng

Rất nhiều gia đình giữ lại bát đĩa cũ vì “chưa sứt mẻ”, dù đã mua bộ mới từ lâu. Kết quả là tủ bếp ngày càng chật, lấy đồ rất bất tiện.

Đồ ăn uống có đặc điểm là: đã không dùng thì gần như sẽ không dùng lại. Giữ chỉ khiến không gian bếp nặng nề hơn. Nếu đã có bộ mới, hãy dọn bớt đồ cũ để trả lại sự thoáng đãng cho căn bếp.

5. Dụng cụ tập thể dục bỏ xó

Máy chạy bộ, xe đạp tập, thảm yoga… từng được mua với đầy quyết tâm. Nhưng sau vài tháng, phần lớn đều trở thành giá treo quần áo cao cấp.

Nếu bạn đã không sử dụng trong thời gian dài và cũng không có ý định quay lại, hãy thẳng thắn với bản thân. Những món đồ này chiếm rất nhiều diện tích và tạo cảm giác “dang dở” mỗi khi nhìn thấy. Bán lại, cho đi hoặc thanh lý sẽ tốt hơn là để chúng tiếp tục nằm im trong nhà.

6. Chậu cây rỗng, cây chết

Cây xanh giúp nhà đẹp hơn, nhưng chậu cây trống rỗng thì không. Nhiều người mua cây theo cảm hứng, sau đó không đủ thời gian chăm sóc, để lại những chậu đất khô, cây chết hoặc chậu không.

Những góc như vậy dễ tạo cảm giác tiêu điều, thiếu sinh khí. Nếu chưa sẵn sàng trồng và chăm cây, đừng giữ lại chậu trống. Nhà sạch, gọn và có điểm xanh đúng chỗ vẫn tốt hơn nhiều.

7. Cốc uống nước “mua cho vui”

Cốc đẹp, cốc lạ rất dễ mua. Nhưng thực tế, mỗi người chỉ dùng 2-3 chiếc quen tay. Phần còn lại nằm im trong tủ.

Cốc thừa không chỉ chiếm chỗ mà còn khiến việc sắp xếp bếp trở nên rối rắm. Nếu đã lâu không dùng, đừng ngần ngại cho đi hoặc loại bỏ.

8. Sách vở không còn giá trị sử dụng

Sách học cũ của con, sách tranh đã qua độ tuổi, tài liệu không còn dùng… đều nên được sắp xếp lại. Không gian sống không nên biến thành kho lưu trữ ký ức.

Những cuốn sách không còn giá trị sử dụng có thể tặng lại, quyên góp hoặc thanh lý. Giữ nhà thoáng đãng cũng là một cách giữ đầu óc minh mẫn.

9. Đồ chơi trẻ em không còn phù hợp

Trẻ lớn rất nhanh, đồ chơi thì không theo kịp. Đồ hỏng, đồ không còn phù hợp độ tuổi nên được dọn dẹp định kỳ.

Việc giữ quá nhiều đồ chơi cũ không chỉ chiếm diện tích mà còn khiến trẻ khó tập trung, không trân trọng đồ dùng đang có.

Kết luận

Nhà càng sạch, phước càng nhiều - không phải là mê tín, mà là kết quả tự nhiên của một không gian sống gọn gàng, thông thoáng. Khi nhà bớt đồ thừa, con người bớt nặng đầu, năng lượng sống tích cực hơn, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Dọn nhà không chỉ là dọn đồ, mà là dọn lại cách sống. Và đôi khi, bỏ bớt một món đồ cũ cũng chính là cách mở đường cho những điều tốt đẹp mới bước vào.