Nguyễn Vũ Linh giành Á vương 4 Mister International 2026

"Tôi hy vọng danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực để tôi bước tiếp những chặng đường mới trong sự nghiệp, không ngừng tìm kiếm thành công mới", Nguyễn Vũ Linh chia sẻ.

Tối 26/9 tại Bangkok, Thái Lan, chung kết Mister International 2026 diễn ra với sự tranh tài của 52 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới. Đại diện Việt Nam Nguyễn Vũ Linh giành ngôi vị Á vương 4. Danh hiệu Mister International 2026 thuộc về Andres Briseño Briseño, đại diện Mexico.

Hình ảnh Nguyễn Vũ Linh tại đêm chung kết.

Đại diện Việt Nam mạnh mẽ trong trang phục dân tộc.

Trong đêm chung kết, Vũ Linh cùng các thí sinh trải qua nhiều phần thi như đồng diễn, giới thiệu bản thân, trình diễn đồ bơi, suit và ứng xử. Đại diện Việt Nam gây chú ý với phong thái tự tin, gương mặt sáng và vẻ ngoài nam tính.

Ở mỗi phần thi, Nguyễn Vũ Linh thể hiện hình ảnh khác nhau. Anh gợi cảm khi trình diễn đồ bơi, lịch lãm, đĩnh đạc trong trang phục suit và năng động, mạnh mẽ với hình ảnh “boy phố” ở màn đồng diễn vui nhộn. Những hình ảnh được ghi nhận trong các hoạt động của cuộc thi cũng cho thấy Vũ Linh thân thiện, hòa đồng và luôn tràn đầy năng lượng.

Trước khi sang Thái Lan tham dự Mister International 2026, Vũ Linh từng chia sẻ anh đến với cuộc thi bằng khát vọng chiến thắng. Tuy nhiên, nếu không giành được ngôi vị cao nhất, mục tiêu của anh vẫn là xây dựng hình ảnh một người đàn ông Việt Nam mạnh mẽ, để lại dấu ấn với ban giám khảo.

Vũ Linh và top 6.

Giây phút đăng quang Á vương 4.

Chia sẻ sau khi giành Á vương 4, Nguyễn Vũ Linh cho biết anh có phần tiếc nuối vì chưa đạt được mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, nam người mẫu cho rằng bản thân đã nỗ lực để vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và có mặt trong top 6.

“Khi đến với cuộc thi, tôi đã đặt mục tiêu ở vị trí cao hơn. Việc dừng chân ở vị trí Á vương 4 khiến tôi có những tiếc nuối, vì đã không may mắn đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, tôi thấy mình cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể vươn lên các đối thủ nặng ký và có mặt trong top 6. Tôi hy vọng danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực để tôi bước tiếp những chặng đường mới trong sự nghiệp, không ngừng tìm kiếm thành công mới, lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống”, anh nói.

Ông Đỗ Kim Khánh, Giám đốc Quốc gia Mister International Việt Nam, đơn vị cử Vũ Linh đại diện Việt Nam tham dự mùa thi năm nay, đánh giá mùa giải có chất lượng thí sinh cao và đồng đều. Theo ông, đây cũng là thách thức đối với Vũ Linh trong quá trình cạnh tranh ở từng hoạt động của cuộc thi.

“Việc Vũ Linh dừng chân ở vị trí Á vương 4 tuy có chút tiếc nuối nhưng chúng tôi thấy rằng Vũ Linh đã làm tròn nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất. Rất xuất sắc. Và chúng tôi hài lòng với kết quả đã đạt được. Chứng kiến những nỗ lực không ngừng của Vũ Linh, tôi tin rằng Linh sẽ còn tỏa sáng và phát triển hơn nữa trong sự nghiệp sau này”, ông Đỗ Kim Khánh chia sẻ.

Vũ Linh xuất hiện tự tin ở các vòng thi.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long. Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và từng là tiếp viên hàng không.

Năm 2018, Vũ Linh tham dự cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải Á quân. Năm 2022, anh giành ngôi Á vương 4 Mister Grand International. Năm 2024, anh được chọn làm Đại sứ Du lịch Truyền thông của tỉnh Ninh Thuận.

Năm 2025, Vũ Linh tiếp tục gây chú ý khi giành ngôi Á vương 4 Manhunt International 2025, một trong những cuộc thi dành cho nam giới hàng đầu thế giới. Danh hiệu Á vương 4 Mister International 2026 tiếp tục bổ sung vào hành trình thi đấu của anh, đồng thời đánh dấu thêm một dấu ấn trong sự nghiệp.

Mister International 2026 diễn ra từ ngày 12/9 đến 26/9 tại Bangkok và Phuket, Thái Lan. Ở những mùa giải trước, Việt Nam từng có những thành tích đáng chú ý tại cuộc thi này, trong đó Trịnh Bảo đăng quang Nam vương năm 2018 và Mạnh Lân, Mister Việt Nam 2024, giành ngôi Á vương 1 năm 2024.