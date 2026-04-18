Nguyễn Văn Thành đã chi bao nhiêu “hoa hồng” để tuồn lợn bệnh vào trường mầm non?

Phạm Trang |

Không chỉ cung cấp thực phẩm nghi nhiễm bệnh vào trường học, chủ hộ kinh doanh ở Thái Nguyên còn chi “hoa hồng” theo tỷ lệ phần trăm suốt nhiều tháng để duy trì hợp đồng.

Liên quan đến chuyên án bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào các trường học, chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi đưa và nhận hối lộ trong quá trình cung cấp suất ăn học đường.

Ba người bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 1976), chủ hộ kinh doanh thực phẩm tại xã Vô Tranh; Nguyễn Thị Tâm (SN 1981), nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa; và Trần Thị Hằng (SN 1982), kế toán của trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để được ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho Trường Mầm non Nam Hòa trong năm học 2024 - 2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận chi trả cho bà Tâm và Hằng số tiền tương đương 6% tổng giá trị hàng hóa nhà trường mua mỗi tháng.

Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Khoản chi này được duy trì liên tục từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026. Dù cơ quan điều tra chưa công bố tổng số tiền cụ thể, nhưng với hình thức “hoa hồng” theo tỷ lệ phần trăm kéo dài nhiều tháng, số tiền thực tế được nhận được đánh giá là không nhỏ.

Đáng chú ý, trước khi vụ án bị phanh phui, ngày 25/3/2026, phụ huynh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng) đã phản ánh việc thịt lợn trong bữa ăn của học sinh có dấu hiệu bất thường. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định số thịt này dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli. Nguồn cung được xác định từ hộ kinh doanh của Nguyễn Văn Thành.

Từ phản ánh này, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc, xác lập chuyên án để điều tra. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có dấu hiệu vi phạm, phục vụ mở rộng vụ án.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ tổng số tiền hối lộ, cũng như vai trò của các cá nhân, đơn vị liên quan trong đường dây cung cấp thực phẩm kém chất lượng vào trường học.

