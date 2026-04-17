Vụ cô gái 23 tuổi nhảy cầu tử vong vì vay app: Đã rõ ngọn nguồn bi kịch

Sự việc L.T.Y.N. (SN 2003, quê Vĩnh Long), sinh viên Y khoa năm thứ 4 nhảy cầu Tân An (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) tự tử đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đau xót. Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, trước những thông tin cho rằng nạn nhân vay tiền qua app, bị đe dọa nên nghĩ quẩn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khẩn trương vào cuộc.

Qua điều tra, bi kịch bắt đầu từ một sự cố vào tháng 3/2026. Thời điểm này, N. không may làm mất chiếc iPad mượn của em gái. Do áp lực bồi thường, nữ sinh đã nảy sinh ý định vay số tiền 30 triệu đồng trên mạng để mua iPad trả cho em.

Ngày 31/3, nạn nhân truy cập vào 2 website để đăng ký vay tiền và lọt vào tầm ngắm của một tài khoản Zalo tên “Tấn Đức”. Tài khoản này kết bạn Zalo, tự giới thiệu là nhân viên tư vấn cho vay, yêu cầu N. chuyển nhiều khoản phí để được giải ngân.

Vì không có tiền, N. đã nói dối rằng bản thân cần tiền bồi thường cho một vụ tai nạn giao thông để vay mượn người thân, bạn bè. Tiền chuyển đi càng nhiều mà khoản vay dự định lại chẳng thấy đâu, từ việc dự định vay 30 triệu đồng, N. đã bị thao túng tâm lý, dẫn dụ, chuyển cho đối tượng xấu số tiền lớn hơn nhiều lần.

Khi nhận ra mình đã bị lừa, cô gái trẻ đã rơi vào tuyệt vọng và lựa chọn cái kết đau lòng nhất.

Hiện trường nơi thi thể cô gái 23 tuổi được tìm thấy. (Ảnh: Người Lao Động)

Thông tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lập website giả mạo dịch vụ vay tiền online và đặt máy chủ ở nước ngoài. Khi có người truy cập, chúng sử dụng tài khoản Zalo giả danh nhân viên tư vấn để tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân đóng các khoản phí như phí hồ sơ, phí bảo hiểm, phí nâng hạn mức, phí khắc phục lỗi hệ thống,... Bắt đầu từ những số tiền nhỏ để nạn nhân không nghi ngờ, các đối tượng viện nhiều lý do để người yêu cầu vay chuyển thêm tiền để “hoàn tất thủ tục rút tiền”. Khi đã chuyển số tiền lớn mà không vay được tiền, nạn nhân mới biết mình bị lừa.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, trưa ngày 1/4, người dân phát hiện một cô gái trẻ trèo qua lan can cầu Tân An rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây nên đã trình báo lực lượng chức năng. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng ngày 3/4, người dân đi tập thể dục bên bờ kè sông Vàm Cỏ Tây phát hiện thi thể nữ giới nổi lên. Cơ quan chức năng sau đó đã có mặt phong toả hiện trường, thi thể được xác định là chính là nạn nhân đã nhảy cầu Tân An mất tích hôm 1/4.

Do gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể N. cho gia đình tổ chức tang lễ.