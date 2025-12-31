Nguyễn Văn Chung: "Tôi tuyệt vọng, suy sụp"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ về những biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình.



Anh nói: "Có nhiều ca khúc ám ảnh gắn liền với biến cố trong cuộc đời tôi. Có thể kể đến 3 biến cố. Biến cố đầu tiên là người yêu đầu tiên bỏ đi.

Nguyễn Văn Chung

Biến cố thứ hai là tôi không giữ được gia đình, để dẫn tới ly hôn. Biến cố thứ ba mới gần đây là mẹ tôi không còn nữa. Đó là ba biến cố ảnh hưởng lớn đến nhận thức, sáng tác của tôi.

Thực ra, khi mẹ mất tôi không đến mức suy sụp lắm vì tôi đã được chuẩn bị trước đến hai lần. Lần đầu là tôi nằm mơ mất mẹ, mơ rất thật, thật đến mức tôi phải chạy vội xuống nhà và thấy mẹ vẫn đang ngồi thì tôi òa lên khóc. Tôi thấy may quá khi vẫn được cho cơ hội để bù đắp thiếu sót với mẹ.

Lần chuẩn bị thứ hai của tôi là một năm trước khi mẹ mất. Năm đó mẹ tôi đã rất yếu, nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói có thể mẹ không qua khỏi và kêu người nhà chuẩn bị lo hậu sự đi. Tôi kêu hai em tôi ở nước ngoài về để chuẩn bị.

Nhưng khi hai em tôi về thì mẹ khỏe lại trong một tuần, xuất viện luôn. Vì thế nên tới khi mẹ tôi ra đi thực sự, tôi không quá buồn khổ, đau lòng. Tâm tôi bình thản để lo hậu sự cho mẹ.

Nguyễn Văn Chung và mẹ

Nhưng sau đó và đến tận bây giờ tôi vẫn trong trạng thái trống rỗng. Bình thường, tôi rất thoải mái với mọi người. Nhưng những lúc thành công, nhận giải thưởng, đứng trên sân khấu tôi vẫn ước giá còn mẹ để chứng kiến thành công này của tôi. Cảm giác của tôi thực sự không thoải mái thực sự đúng với những gì mình đáng lẽ phải có.

Ví dụ, đêm concert Tổ quốc trong tim, đáng lẽ tôi phải hạnh phúc lắm vì 50 nghìn khán giả cùng hát bài hát của tôi với Tùng Dương trên sân khấu. Nhưng tôi chỉ hạnh phúc được 5 phút rồi lại rơi vào sự trống rỗng khi đi về.

Tôi tự hỏi mình có thực sự ổn không? Tại sao mình không cảm nhận được niềm vui. Tại sao niềm vui không nằm lại trong lòng tôi lâu hơn? Đời nhạc sĩ đâu dễ gì có được những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy.

Biến cố về gia đình khiến tôi tuyệt vọng, suy sụp. Điều đó khiến tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều, phải vắt kiệt sức trong những ngày kế tiếp để hồi phục được về đời sống tinh thần".