Một năm sau khi tái cơ cấu Tập đoàn Alibaba trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, Jack Ma đã đăng tải một bài viết lên mạng nội bộ của Alibaba nhằm nâng cao tinh thần cho tất cả nhân viên. Dưới đây là nội dung lá thư của Jack Ma.

Phải cải cách, đổi mới!

Trong vài ngày qua, nhiều người đã gửi cho tôi video phỏng vấn của Joe Tsai. Một số người đã nói với tôi rằng video này bộc lộ những sai lầm trong quá khứ của chúng ta một cách hết sức cởi mở. Đúng thế. Cảm ơn Joe vì lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của anh ấy. Phạm sai lầm không đáng sợ, không ai tránh khỏi sai sót. Điều thực sự đáng sợ là không biết, không thừa nhận và không sửa chữa sau sai lầm đó.

Trong 25 năm qua, Alibaba đã đạt được vô số thành công, đổi mới và vị trí dẫn đầu. Nhưng trong 25 năm này, chúng ta cũng đã mắc vô số sai lầm. Trong 77 năm tới, chúng ta có thể sẽ tiếp tục phạm sai lầm trên hành trình của mình.

Bình tĩnh đối mặt với vấn đề không phải là phủ nhận quá khứ mà là tìm kiếm con đường tương lai một cách có trách nhiệm. Không đổ lỗi cho quá khứ, không phàn nàn về người khác, thời đại đã thay đổi và chúng ta phải bắt kịp mọi thứ.

Chúng ta không những phải can đảm thừa nhận và kịp thời sửa chữa những vấn đề của ngày hôm qua mà còn phải cải cách hướng tới tương lai. Đây là lý do tại sao chúng ta tiếp tục tiến về phía trước.

Năm ngoái, tôi đã viết trên mạng nội bộ: Alibaba sẽ thay đổi, Alibaba sẽ chuyển đổi. Trong năm qua, Cai Chongxin và Wu Yongming, với lòng dũng cảm và trí tuệ đáng ngưỡng mộ, đã lãnh đạo Alibaba thực hiện hàng loạt cải cách hướng tới tương lai.

Thay đổi cơ bản nhất trong năm nay không phải là việc theo đuổi KPI mà là việc nhận ra bản thân và quay trở lại đường đua giá trị khách hàng. Chúng ta đã giải quyết các vấn đề của một công ty lớn, chuyển đổi từ một tổ chức đưa ra quyết định chậm chạp trở lại một tổ chức ưu tiên hiệu quả và thị trường, giúp công ty trở nên đơn giản và linh hoạt trở lại.

Đội ngũ quản lý mới phải đối mặt với các vấn đề và tương lai phía trước, tin tưởng vào những người trẻ, trao quyền đầy đủ cho các nhóm trẻ và quyết định lựa chọn những gì chúng ta cần và những gì không cần. Khát vọng lý tưởng của chúng ta và sứ mệnh "làm cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng ở mọi nơi" sẽ không bao giờ thay đổi.

Tuy nhiên, đội ngũ quản lý mới đã có nhiều thay đổi trong năm qua, không chỉ đột phá những chiến lược cứng rắn của ngày hôm qua mà còn định hình nên Alibaba trong tương lai.

Từ B2B đến Taobao, Alipay và sau đó là Alibaba Cloud, sự đổi mới của chúng ta chưa bao giờ là theo đuổi lợi nhuận cao hơn mà là phấn đấu để tồn tại trong thời đại thay đổi nhanh chóng. Sự đổi mới của chúng ta không phải là thay đổi người khác mà là thay đổi chính chúng ta. Sự đổi mới của chúng ta chưa bao giờ nhằm vượt qua đối thủ cạnh tranh mà là bắt kịp tương lai.

Đổi mới không phải là hợp thời mà là cách để kiểm tra khả năng sinh tồn thực sự của bạn. Để làm được điều này đòi hỏi bạn phải lật ngược nhận thức từ bên trong, thử thách bản thân mãi mãi và làm những việc mà người khác không dám, không muốn hoặc chưa làm.

Trước thời đại thay đổi công nghệ to lớn này, khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm giống như một thế kỷ trong lĩnh vực internet, đủ để mang lại những thay đổi chấn động. Tôi tin rằng trong 3 năm tới, thương mại điện tử chắc chắn sẽ không phổ biến như hiện nay.

Điều quan trọng không phải là bắt kịp hiện tại mà là nghĩ cách cải thiện trải nghiệm của người tiêu dùng về thương mại điện tử trong tương lai. Kỷ nguyên AI vừa mới bắt đầu, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và chúng ta đã đến đúng lúc!

Năm nay, giữa muôn vàn nghi ngờ và áp lực từ trong ra ngoài, tôi đã chứng kiến một đội ngũ Alibaba mạnh mẽ và bản lĩnh ra đời. Khi nói đến cải cách, đổi mới, điều đáng sợ nhất là biến hai từ này thành khẩu hiệu.

Cải cách và đổi mới là điều đau đớn vì cải cách phải trả giá, và đổi mới là thứ bạn phải mài giũa từng bước một, từ những thay đổi về tổ chức và tái cơ cấu liên quan đến mọi nhân viên.

Cảm ơn tất cả nhân viên của Alibaba vì sự cống hiến và trách nhiệm của các bạn trong năm nay. Cảm ơn các bạn và gia đình đã lựa chọn tin tưởng và kiên trì giữa những biến động không ngừng, thậm chí cả quyết định có IPO hay không.

Chính sự kiên trì của các bạn đã đưa Alibaba trở lại con đường phát triển lành mạnh.

Con đường cải cách và đổi mới sẽ không bao giờ đi kèm với những tràng pháo tay vì chúng ta đang thay đổi những thói quen xấu và những quyền lợi được đảm bảo. Con đường còn dài nhưng chúng ta sẽ không đơn độc bước đi.

Trong tương lai, chúng ta cần chủ động và nhanh chóng hơn trong việc thay đổi bản thân, cần nỗ lực hơn nữa trong cải cách để thiết lập một tương lai sôi động cho Alibaba.

Đi thôi, Alibaba!

Ngay sau khi bài viết của Jack Ma được đăng tải, cổ phiếu của Alibaba tại Hong Kong, Trung Quốc đã tăng 5%.

Tuy nhiên, mức tăng này không thấm vào đâu so với cú trượt trong suốt một khoảng thời gian dài của Alibaba. Sự sụt giảm gần 80% của cổ phiếu so với mức cao kỷ lục năm 2020 đã đẩy định giá của Alibaba xuống mức thấp nhất mọi thời đại và thậm chí, ngang bằng với đối thủ mới nổi PDD Holdings Inc.

Doanh thu của Alibaba trong ba tháng tính đến tháng 12 dự kiến sẽ tăng 5,6% so với một năm trước, mức tăng trưởng chậm nhất trong ba quý trong bối cảnh kinh tế khó khăn và giảm giá mạnh. Ước tính thu nhập chuyển tiếp của công ty đã giảm khoảng 4% trong tháng qua.

Tam Tsz-Wang, nhà phân tích tại DBS Vickers Hong Kong Ltd cho biết: "Trọng tâm là liệu Alibaba có thể sống sót qua điểm yếu vĩ mô hay không. Thị trường đang dự đoán công ty này sẽ mất thị phần khi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ như Douyin và PDD.

Một trọng tâm khác là liệu họ có thể tìm ra cách để duy trì mức tăng trưởng chung hay không. Tỷ lệ giá ước tính trên thu nhập trong tương lai của Alibaba ở mức 8, gần mức định giá thấp nhất từ trước đến nay và khiến đây trở thành một trong những cổ phiếu công nghệ rẻ nhất ở Trung Quốc. Để so sánh, công ty tiện ích CLP Holdings Ltd. niêm yết tại Hồng Kông đang giao dịch ở mức giá ước tính trên thu nhập trong tương lai tới 13, tương đương Hang Seng Tech Index.

Đây là một sự thật đáng buồn với Jack Ma. Còn nhớ khi Alibaba mới IPO vào năm 2014, Jack Ma đã phát biểu rằng: “eBay có thể là cá mập đại dương nhưng tôi lại là con cá sấu sông Dương Tử. Nếu chiến đấu trong biển lớn, chúng tôi sẽ thất bại song nếu chiến đấu trên sông, chúng tôi sẽ thắng”.

Trên thực tế Alibaba từng chiến thắng và chứng kiến những thời hoàng kim nhất trong lịch sử, nhưng hiện tại họ đang đứng trước thách thức làm mới mình, đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng để giữ vững ngai vàng thương mại điện tử.

Theo: Techinasia