Nguyên Trần mang âm nhạc tới đường phố Nam California, Mỹ

"Tôi không chạy theo trào lưu. Điều quan trọng là sự chân thực và cá tính riêng", Nguyên Trần chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, Nguyên Trần - con trai nhạc sĩ/guitarist Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường - lựa chọn phát triển sự nghiệp âm nhạc tại Mỹ theo hướng độc lập. Mới đây, nam nghệ sĩ trẻ cùng We One Entertainment thực hiện Street Tour 2026 tại nhiều địa điểm ở Nam California.

Hành trình đưa Nguyên Trần đến các tuyến phố tại Hollywood, Huntington Beach, Long Beach và Garden Grove. Một số điểm dừng của tour cũng là những địa điểm từng xuất hiện trong các Music Video của anh, trong đó có khu vực Amoeba Music trên Hollywood Boulevard và Huntington Beach Pier.

Nguyên Trần hát trên đường phố Mỹ.

Biểu diễn đường phố (busking) vốn quen thuộc tại nhiều thành phố ở Mỹ và trên thế giới. Với Nguyên Trần, hình thức này tạo ra những tương tác tự nhiên giữa nghệ sĩ và người qua đường.

"Một người lạ dừng lại nghe hết một bài hát, một ánh mắt hay một nụ cười bất chợt đều có thể tạo nên những kết nối rất thật. Trong thời đại internet và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, khi phần lớn hoạt động âm nhạc có thể được sản xuất và tiếp cận qua môi trường số, những trải nghiệm trực tiếp giữa người với người càng trở nên quý giá" - Nguyên Trần chia sẻ.

Đó cũng là lý do anh thực hiện Street Tour, đưa âm nhạc ra khỏi không gian trực tuyến và đến gần hơn với đời sống. Theo Nguyên Trần, những buổi biểu diễn đường phố giúp nghệ sĩ trực tiếp chơi nhạc, lắng nghe phản ứng của khán giả và tạo kết nối ngay tại thời điểm biểu diễn.

Chương trình có sự góp mặt của rapper Cam, nghệ sĩ được khán giả Việt Nam biết đến qua các ca khúc "Trong Veo", "100 Ngày Hạ" và "Lạch Cạch"; NARM, nghệ sĩ guitar đến từ TP.HCM hiện sinh sống và hoạt động âm nhạc tại Los Angeles; cùng CHAU, giọng ca trẻ hoạt động trong cộng đồng âm nhạc tại đây.

Một điểm đáng chú ý trong hành trình là "Children", sáng tác mới của Nguyên Trần được anh viết trong thời gian hoạt động và giảng dạy âm nhạc cho trẻ em tại Mỹ. Ca khúc lấy cảm hứng từ những tương tác với các em nhỏ, xoay quanh tuổi thơ, gia đình, sự chân thành và lòng tử tế. Hình ảnh nhiều em nhỏ xuất hiện trong hành trình Street Tour cũng tạo sự kết nối với tinh thần của ca khúc.

Thông qua Street Tour, Nguyên Trần cho biết anh muốn truyền tải thông điệp rằng nghệ sĩ Việt Nam có thể tự tin sáng tạo, biểu diễn và đứng trên cùng một sân chơi với nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, Nguyên Trần chính thức ký hợp đồng với WE ONE Entertainment và Young Guns Records. Anh phát hành một EP cùng nhiều single, trong đó có "What's the Point?", double single song ngữ "just talk / lời nói", "Mùa Đông" và "New Year's". Các Music Video đi kèm ghi lại những lát cắt khác nhau trong đời sống, cảm xúc và hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ tại Mỹ.

"Children" là sáng tác mới của Nguyên Trần.

Là con trai của nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, Nguyên Trần có thể lựa chọn phát triển sự nghiệp tại Việt Nam nhưng quyết định bắt đầu con đường âm nhạc độc lập ở Mỹ. Tại đây, anh tự mình trải nghiệm, thử sức và tích lũy vốn sống trong môi trường âm nhạc đa văn hóa.

Những trải nghiệm này cũng góp phần hình thành quan điểm riêng của Nguyên Trần về âm nhạc. "Tôi không chạy theo trào lưu. Điều quan trọng là sự chân thực và cá tính riêng. Có thể học cách đưa sản phẩm ra thị trường nhưng cốt lõi âm nhạc thì phải đúng với bản thân. Khán giả sẽ luôn cần một điều gì đó mới mẻ và tôi muốn mang đến điều đó" - Nguyên Trần thổ lộ.

Với nam nghệ sĩ, âm nhạc không chỉ tồn tại trên các nền tảng nghe nhạc hay trong những sân khấu lớn mà còn có thể bắt đầu từ một góc phố, một cây đàn guitar và một khán giả tình cờ đi ngang.

Street Tour 2026 được Nguyên Trần xem là bước khởi đầu cho hành trình phía trước. Theo kế hoạch, giữa tháng 12/2026, anh sẽ thực hiện show diễn giới thiệu các tác phẩm của mình tại Hà Nội.