Nguyễn Thị Huyền mất 14 năm để trở thành tiến sĩ

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cho biết cô mất 14 năm theo đuổi con đường trở thành tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hoa hậu Việt Nam 2004 từng một lần bảo vệ chưa thành công.

Chiều 13/10, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bảo vệ luận án tiến sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau ba năm nghiên cứu đề tài Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Thị Huyền cho biết trong ngày bảo vệ tiến sĩ, người thân và bạn bè đến chúc mừng và cổ vũ cô, trong đó chồng và mẹ chồng cũ của Nguyễn Thị Huyền cũng tới tham dự khiến cô xúc động.

Nguyễn Thị Huyền được người thân, bạn bè chúc mừng trong ngày bảo vệ tiến sĩ.

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, người hướng dẫn Nguyễn Thị Huyền - cho biết hoa hậu từng có một lần chưa thành công trên con đường làm tiến sĩ.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Nguyễn Thị Huyền nói cô mất 14 năm theo đuổi con đường trở thành tiến sĩ. Từ năm 2012, Nguyễn Thị Huyền học cao học, trở thành nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và trò giảng dạy tại học viện.

"Tôi mất 14 năm trong đó 2 lần bảo vệ thạc sĩ và hai lần làm nghiên cứu sinh", cô cho biết.

Nói về cột mốc trở thành tiến sĩ ở tuổi 41, Nguyễn Thị Huyền nói cô thấy tự hào vì đã truyền cảm hứng học tập cho thế hệ trẻ. Cô cũng tự hào khi góp phần làm rạng danh cho các thế hệ Hoa hậu Việt Nam.

Trước đó, nhiều hoa hậu, á hậu, người đẹp xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam theo đuổi con đường học vấn và trở thành giảng viên, thạc sĩ, tuy nhiên Nguyễn Thị Huyền là Hoa hậu Việt Nam hiếm hoi bảo vệ thành công tiến sĩ.

Nguyễn Thị Huyền là Hoa hậu Việt Nam hiếm hoi bảo vệ tiến sĩ.

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang nhận xét Nguyễn Thị Huyền là người nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm, khá chủ động và không dễ bỏ cuộc. "Điều tôi trân trọng hơn cả là Huyền đã dám bắt đầu lại sau một lần chưa thành công, dám đối diện với những yêu cầu khắt khe và đủ kiên trì để đi đến cùng", bà cho biết.

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang cho rằng danh hiệu hoa hậu là dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, còn học vị tiến sĩ là kết quả của hành trình học tập, nghiên cứu và lao động khoa học bền bỉ của Nguyễn Thị Huyền.

Nguyễn Thị Huyền cho biết sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, cô tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sau 22 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền ít xuất hiện trước công chúng và kín tiếng về cuộc sống cá nhân. Trước đó, cô đầu quân cho Ban Đối ngoại VTV4 với vai trò biên tập viên. Hoa hậu Việt Nam 2004 làm việc cho Đài truyền hình trong khoảng thời gian từ năm 2009-2012.

Nguyễn Thị Huyền từng kết hôn với bạn trai cũng là du học sinh, trong thời gian ở Anh, có một con gái. Hiện nay cô ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân trước truyền thông.