HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nguyễn Quỳnh Anh - Miss Universe Vietnam 2026 vừa đăng quang đã về quê chịu tang

Minh Ngọc
|

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh thay đổi hình ảnh đại diện thành hoa sen trắng và nhắn gửi "Bà an nghỉ nhé rồi cháu về".

Tối 2/10, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trải qua các phần thi trình diễn và ứng xử, Nguyễn Quỳnh Anh được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, chính thức trở thành tân Miss Universe Vietnam.

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình của người đẹp sinh năm 1999. Trước khi đăng quang, Quỳnh Anh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và từng giành Á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Supermodel Me 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Bên cạnh tân Hoa hậu, các danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Lê, Nguyễn Diệu Huyền và Trịnh Thị Hồng Đăng.

- Ảnh 1.

Quỳnh Anh giành danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: FBNV

Trước khi bước vào đêm thi quan trọng Miss Universe Vietnam, Quỳnh Anh đã đón nhận tin buồn về việc bà qua đời. Trong thời điểm đáng lẽ cần tập trung cho chặng cuối của cuộc thi, người đẹp phải đối diện với nỗi đau mất người thân.

Tuy nhiên, cô vẫn nỗ lực hoàn thành hành trình tại Miss Universe Vietnam 2026 và thể hiện tốt nhất có thể trên sân khấu. Ở trang cá nhân, Quỳnh Anh cũng chia sẻ dòng trạng thái hướng về người bà đã khuất: "Còn nốt chặng đường cuối này thôi đợi cháu về với bà nha. Bà ra đi thật nhẹ nhàng đấy nhé". Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn tới Quỳnh Anh.

- Ảnh 2.

Quỳnh Anh thông báo bà qua đời ngay trước Chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn tới cô. Ảnh: Chụp màn hình

Nguyễn Quỳnh Anh bắt đầu được khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Năm 2021, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đăng quang SupermodelMe (Siêu mẫu châu Á), trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại sân chơi này. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Quỳnh Anh tiếp tục thử sức ở các cuộc thi nhan sắc.

- Ảnh 4.

Quỳnh Anh bắt đầu được khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi: "Vô cùng ray rứt"
Tags

Nguyễn Quỳnh Anh

Miss Universe Vietnam

the face vietnam

người mẫu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại