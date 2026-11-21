Nguyễn Quế Khanh, sinh năm 2006, đại diện Cần Thơ, đăng quang Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 sau phần ứng xử song ngữ về sức hút của du lịch Việt Nam, tối 20/11.

Đêm chung kết diễn ra tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, TP Cần Thơ, với sự tranh tài của 24 thí sinh. Có lợi thế sân nhà, Nguyễn Quế Khanh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả trong các phần trình diễn.

Giây phút đăng quang của Nguyễn Quế Khanh.

Ở phần thi ứng xử, người đẹp nhận câu hỏi về yếu tố giúp Việt Nam không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn khiến họ muốn quay trở lại. Cô cho rằng, cảnh đẹp có thể tạo sức hút ban đầu nhưng những giá trị đích thực mới là điều giữ chân du khách.

"Đó không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa, mà còn là sự an toàn, chất lượng du lịch và đặc biệt là sự chân thành, hiếu khách của con người Việt Nam", cô trả lời.

Nguyễn Quế Khanh cho rằng du lịch Việt Nam cần chuyển từ tư duy thu hút du khách sang xây dựng sự gắn bó lâu dài. Cô dẫn câu thơ: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", đồng thời nhấn mạnh thành công của du lịch không chỉ nằm ở việc đưa khách đến Việt Nam mà còn khiến đất nước có vị trí trong trái tim họ.

Nhan sắc rạng rỡ của Nguyễn Quế Khanh.

Trong phần ứng xử chung dành cho top 3, các thí sinh được hỏi về những việc sẽ thực hiện nếu đăng quang. Nguyễn Quế Khanh cho biết muốn tận dụng kiến thức ngành Truyền thông đa phương tiện và sức ảnh hưởng của danh hiệu để kể câu chuyện về những nghệ nhân đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo cô, việc kết nối nghệ nhân với công chúng, du khách và doanh nghiệp có thể mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho cộng đồng. Người đẹp nhìn nhận hoa hậu không thể giải quyết mọi vấn đề xã hội, nhưng có thể dùng danh hiệu để kết nối nguồn lực và truyền cảm hứng cho những hành động tích cực.

"Vương miện là danh hiệu được trao trong một khoảnh khắc, nhưng giá trị thật sự của một cô hoa hậu phải được đánh giá bằng cả một hành trình", cô nói.

Nguyễn Quế Khanh sinh năm 2006, cao 1,68 m, số đo ba vòng 83-61-87 cm, hiện theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học FPT Cần Thơ. Năm 2024, cô đăng quang Miss FPTU Cần Thơ. Năm nay, người đẹp lọt top 15 Miss Grand Vietnam và đoạt giải Best Talent Award.

Top 3 ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

Tân hoa hậu nhận tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng cùng vương miện mang tên "Tinh hoa di sản", do trưởng ban tổ chức Đại Hàn trao. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Phạm Thị Trà My, Nguyễn Thị Hoa đoạt á hậu 2, đồng thời giành giải Người đẹp được yêu thích nhất. Hai thí sinh còn lại trong top 5 là Nguyễn Thị Thu Cúc (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Hạnh (Thái Nguyên).

Ban tổ chức trao các giải phụ gồm Người đẹp Áo dài cho Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc, Người đẹp Du lịch cho Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Người đẹp Truyền thông cho Trần Nguyễn Yến Vi, Người đẹp Biển cho Nguyễn Thị Hạnh, Người đẹp Dạ hội cho Đặng Hoài Anh, Người đẹp Tài năng cho Nguyễn Vũ Thục Anh và Người đẹp Thời trang cho Văn Thị Thu Thủy.

Trong hơn ba giờ, các thí sinh trải qua những phần thi đồng diễn áo bà ba của NTK Mi Trang, hô tên, trình diễn áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, áo tắm của nhà thiết kế Ivan Trần và trang phục dạ hội. Ban giám khảo chọn top 5 vào phần ứng xử, sau đó tiếp tục tìm ra ba gương mặt xuất sắc nhất.

Các thí sinh trải qua nhiều phần thi trong đêm chung kết.

Trước đêm chung kết, các thí sinh có hơn 10 ngày tham gia hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa và du lịch vùng đất Tây Đô. Hội đồng giám khảo gồm NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoa hậu Châu Ngọc Bích, Trưởng ban giám khảo; nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, Phó trưởng ban giám khảo; Nguyễn Thị Lệ Nam Em; Nam vương, siêu mẫu Trần Tiến Dũng và Hoa hậu Nhân ái Vanessa Nina Rose. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Nam Em và Ricky Star.

Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 do Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Truyền thông và Giải trí Ngôi Sao Kim Cương tổ chức, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp, tri thức và bản lĩnh phụ nữ Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những gương mặt có khả năng quảng bá văn hóa và du lịch trong nước.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm tại Cần Thơ, thí sinh có cơ hội tiếp cận đời sống văn hóa địa phương, tìm hiểu phong tục, ẩm thực và những giá trị di sản của vùng đất Tây Đô. Cuộc thi cũng hướng đến kết nối người trẻ với cộng đồng và những người đang gìn giữ văn hóa truyền thống. Sau đăng quang, các người đẹp được kỳ vọng tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng để giới thiệu điểm đến, hỗ trợ quảng bá di sản và góp phần đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với du khách trong nước, quốc tế.